Mia Rusthen: «Mir wurde ein zweites Leben geschenkt!» 11.10.2024 - 09:48 Von Kay Hettich

© Facebak/MiaRusthen Mia Rusthen ist zurück

Erstmals äußert sich Mia Rusthen persönlich und in bewegenden Worten über ihren schlimmen Unfall beim Auftakt der Frauen-WM in Misano. Die Norwegerin wird das Finale in Jerez als Zuschauerin vor Ort verfolgen.