Maria Herrera: «Meine Familie hat alles verloren»

Durch die Schäden und Tragödien, die die Wassermassen in der Region Valencia angerichtet haben, rückte der verlorene Titelkampf in der WorldWCR bei Maria Herrera in den Hintergrund.

Es waren bewegende Wochen für Maria Herrera. Zuerst verlor sie beim Saisonfinale der Women’s Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR – in Jerez den Titelkampf gegen Ana Carrasco. Obwohl die 28-Jährige noch immer die Folgen ihres Unfalls in Cremona spürte (sie wurde im zweiten Rennen von Sara Sanchez abgeschossen), kämpfte die Spanierin bis zum Schluss, bis sie in der letzten Kurve ihren Titeltraum mit einem Sturz endgültig begraben musste.

Nur wenige Tage später sah Herrera die verheerenden Bilder der Überflutungen in ihrer Heimat. Ihre Familie war unmittelbar betroffen!



«Ich fühle mich besser, aber die Nackenverletzung durch den Sturz ist hartnäckig und ich muss alles etwas ruhiger angehen lassen», erzählte Herrera bei ihrem Besuch auf der Motorradmesse EICMA. «Ich kam später als geplant hierher, weil ich meine Familie in Valencia unterstützt habe – sie haben praktisch alles verloren.»

Herrera möchte auch im kommenden Jahr in der WorldWCR antreten und einen neuen Anlauf auf den WM-Titel machen. Ihr diesjähriges Team Forward Racing möchte auf zwei Motorräder expandieren und hat bereits die Italienerin Roberta Ponziani verpflichtet. Es ist davon auszugehen, dass der Vertrag mit der Spanierin verlängert wird.



«Mir gefällt es im Superbike-Paddock und auch die umkämpften Rennen haben Spaß gemacht», betonte die Vizeweltmeisterin. «Für 2025 habe ich mehrere Optionen. Am liebsten möchte ich es so wie in diesem Jahr machen und in der WorldWCR versuchen, den Titel zu gewinnen. Die MotoE steht auch wieder auf meiner Liste, leider gibt es aber Terminkonflikte. Ich muss schauen, wie es am besten funktioniert.»