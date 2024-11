Roberta Ponziani vom Markt: WorldWCR 2025 mit Forward

Roberta Ponziani (re) tritt in der WorldWCR 2025 mit Forward Racing an

In der Debüt-Saison der Frauen-WM war Roberta Ponziani die erste Verfolgerin der dominierenden Spanierinnen. Für 2025 wechselt die Italiener zu Forward Racing, das in diesem Jahr mit Maria Herrera erfolgreich war.

In der ersten Saison der Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR – trat Roberta Ponziani mit dem Team Motoxracing an und etablierte sich in den Top-5. Saisonhöhepunkt der 28-Jährigen war ein zweiter Platz bei ihrem Heimrennen in Cremona (Lauf 2). In den Rennen war die Italienerin in der Regel die beste Nicht-Spanierin und wurde WM-Fünfte.

Wie das Teilnehmerfeld im kommenden Jahr aussehen wird, ist weitgehend offen. Ponziani hat ihre Zukunft jedoch geklärt und unterschrieb kürzlich bei Forward Racing, das mit Maria Herrera sechs Siege feierte und die Vizeweltmeisterin stellte. Das italienische Team expandiert für 2025 auf zwei Motorräder. Es ist davon auszugehen, dass Herrera mit Forward weitermacht.

Zur Info: In der WorldWCR wird die Yamaha R7 als Einheitsmotorrad eingesetzt. Der Aufbau der Motorräder erfolgt durch die Firma von Luca Montiron. Die Teams kümmern sich an den Rennwochenenden um die Betreuung der Fahrerinnen sowie die Fahrwerksabstimmung.

«Es ist mir eine Ehre, dem KLINT Forward-Team beizutreten und hoffe, Italien erneut bei der Frauen-Weltmeisterschaft würdig zu vertreten. Ich bin bereit, mein Bestes zu geben und meine ganze Erfahrung und Leidenschaft auf die Strecke zu bringen», erklärte Ponziani. «Das könnte eine große Chance für mich sein und ich danke dem Team für das entgegengebrachte Vertrauen.»