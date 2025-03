Einige Frauen zahlten nicht: Ab 2025 Geldhinterlegung

Das Startgeld für die Teilnahme an der Motorrad-Weltmeisterschaft für Frauen (WorldWCR) wird für 2025 um 1000 Euro erhöht, außerdem müssen sie Geld für Sturzteile hinterlegen.

2024 sahen wir zum ersten Mal eine Motorrad-Weltmeisterschaft nur für Frauen. Auch wenn es große Leistungsunterschiede gab und sich drei Gruppen bildeten, boten die Damen guten und unterhaltsamen Sport.

Experten sind überzeugt: Die Leistungsdichte 2025 wird deutlich höher sein. Denn mit Weltmeisterin Ana Carrasco sprang eine schnelle Teilnehmerin ab, die Spanierin tritt für Honda France in der Supersport-WM an, dafür rücken mehrere Frauen fest ins Feld, die im Vorjahr bei Wildcard-Einsätzen überzeugen konnten.

Das Nenngeld für die Saison 2025 wurde um 1000 auf jetzt 26.000 Euro pro Fahrerin erhöht und beinhaltet neben dem Leasing für die Yamaha R7 auch die Reifen und den Sprit – keine andere Weltmeisterschaft auf der Rundstrecke ist so günstig.

Neu für die Mitte April in Assen beginnende zweite Saison der Women’s Circuit Racing World Championship, kurz WorldWCR, ist die verpflichtende Hinterlegung von 4000 Euro für Sturzteile. Insgesamt müssen die Frauen also 30.000 Euro für ihre Teilnahme aufbringen; Kosten für die Reisen, Hotels und Verpflegung für sich und die Mechaniker kommen hinzu.

Der Bedarf an Sturzteilen fiel 2024 sehr unterschiedlich aus: Während einige kaum etwas kaputt machten, sorgten andere für Totalschäden ihrer Yamaha und brauchten schon mal 20.000 Euro zusätzlich.

Weil es einige Teilnehmerinnen mit der Begleichung der Rechnungen nicht so eilig hatten, führte die Dorna für 2025 kurzerhand eine Geldhinterlegung für Sturzteile ein. Alles, was in den sechs Events (zwölf Rennen) an Sturzteilen weniger verbraucht wird als die veranschlagten 4000 Euro, wird nach der Saison zurückerstattet. Was darüber hinausgeht, wird in Rechnung gestellt.

Als Boxen wird auch diese Saison eine Zeltstadt dienen, das Stammfeld besteht aus 24 Fahrerinnen, das Mindestalter beträgt 18 Jahre. Aus deutschsprachiger Sicht ist nur Lucy Michel (20) aus Sachsen dabei, die noch dabei ist, die Finanzierung der Saison sicherzustellen.