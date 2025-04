Frauen-WM 2025: Warmfahren in Cremona

Bevor die Women's Circuit Racing World Championship in zwei Wochen ihre zweite Saison startet, steht ein zweitägiger Test auf dem Cremona Circuit an. Einzige deutschsprachige Teilnehmerin ist die Sächsin Lucy Michel.

Die Saison der Superbike- und Supersport-WM 2025 begann am 21. Februar auf Phillip Island, und die Supersport-WM 300 gab ihren Saisonauftakt am vergangenen Wochenende in Portimão. Am längsten warten muss die 2024 ins Leben gerufene Frauen-Weltmeisterschaft, die am 11. April in Assen das erste offizielle Training bestreiten wird.

Wie vor einem Jahr wird das Teilnehmerfeld am 3. und 4. zuerst April einen zweitägigen Test in Cremona absolvieren. Da die meisten Frauen den Ablauf und das Umfeld der seriennahen Weltmeisterschaft bereits kennen, wird die verfügbare Zeit wahrscheinlich intensiver genutzt werden können.

Da Weltmeisterin Ana Carrasco in die Supersport-WM wechselte, gelten ihre Landsfrauen Maria Herrera und Sara Sanchez als Favoritin. Insgesamt wird ein ausgeglicheneres Feld erwartet. Einzige deutschsprachige Teilnehmerin ist die Sächsin Lucy Michel, die mittels Crowdfunding das erforderliche Budget zusammenbekommen hat.

Die Motorräder werden weiterhin von JiR – der Firma von Luca Montiron ­– vorbereitet, weshalb den Teams der Women's Circuit Racing World Championship nicht ganz dieselbe Bedeutung zukommt wie in anderen Serien. Die optimale Betreuung und Beratung an den Rennwochenenden sind dennoch immens wichtig. Teams, die das Umfeld der seriennahen Weltmeisterschaft bereits kennen, haben einen weiteren Vorteil.