SidecarCross: Trainingswochenende in Kleinhau

Gute Gelegenheit: Gespanntraining in Kleinhau am letzten März-Wochenende

Am 28. und 29. März bietet Kleinhau Gespannteams die Möglichkeit zu einem ausgiebigen Training. Die zwei Tage können DM- und WM-Teams für die Vorbereitung auf die Saison 2025 nutzen.

Ganz gleich ob Nachwuchs, Späteinsteiger, DM/WM-Team oder Veteranen – am 28. und 29. März können Gespannteams auf dem anspruchsvollen Kurs von Kleinhau nach Lust und Laune Trainingsrunden absolvieren. Zu dieser Zeit ist lediglich der DM-Auftakt in Hänchen (23. März) gelaufen, insofern taugt das Wochenende in der Eifel bestens als letzte Saison-Vorbereitung. Dazu kommt, dass manche Teams den Termin zum Kennenlernen der Piste für das Prädikatsrennen am ersten Oktober-Wochenende nutzen können.

Das Training am Freitag von 16 bis 19 Uhr und am Samstag von 10 bis 17 Uhr ist ausschließlich den Gespannen vorbehalten. Die Kosten betragen am Freitag 25 Euro, am Samstag sind es 30 Euro. Das Fahrerlager steht von Freitag bis Sonntag zur Verfügung, ebenso ist das Clubheim für die Bewirtung geöffnet.

Allerdings kann die Veranstaltung nur stattfinden, wenn sich rechtzeitig genügend Teams anmelden. Weitere Informationen sowie das Anmelde-Formular bietet der msc-kleinhau.com.