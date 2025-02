Sommières International lockt mit 50.000 € Preisgeld 19.02.2025 - 19:15 Von Thoralf Abgarjan

© Kawasaki Romain Febvre startet am kommenden Wochenende beim Sommières International

Das Sommières International in Südfrankreich lockt am kommenden Wochenende mit attraktiven Preisgeldern. Einige WM-Teams nutzen das Rennen als letztes Saisonvorbereitungsrennen vor dem WM-Start am 1. März in Argentinien.