Jeremy van Horebeek: Wirbelbruch in Le Touquet

Beim Strandrennen von Le Touquet stürzte der frühere WM-Pilot Jeremy van Horebeek (Honda) aus Belgien schwer, brach sich den Brustwirbel T3 sowie das Brustbein, setzte aber das Rennen fort.

Nach dem Ende seiner WM-Karriere nimmt Jeremy van Horebeek an ausgewählten Rennen in Frankreich teil. Anfang Februar stellte sich der Belgier der Herausforderung des legendären Strandrennens von Le Touqet und agierte in der Spitzengruppe im Kampf um das Podium. Im Tiefsand-Duell gegen Lars van Berkel (Yamaha) kam es zur Kollision und zum Crash. Van Horebeek brach sich dabei den Brustwirbel T3 und das Brustbein. Trotz dieser schweren Verletzungen setzte der Belgier das Rennen fort und kam auf Platz 13 ins Ziel.

«Nach 20 Minuten bin ich auf der 4. Position liegend hart gestürzt», erklärte van Horebeek. «Dabei habe ich mir den Wirbel T3 und mein Brustbein gebrochen. Mit heftigen Schmerzen habe ich das Rennen auf dem 13. Platz beendet. Im Moment melde ich mich aus dem Krankenhaus in Frankreich und warte auf meinen Transport nach Belgien, um weitere Untersuchungen durchführen zu lassen.»

Das Rennen gewann Vorjahressieger Todd Kellett (Yamaha) mit einem Vorsprung von 2:30 vor Milko Potisek (Yamaha) und Lars van Berkel.

Ergebnis Le Touquet 2025:



1. Todd Kellett (GB), Yamaha

2. Milko Potisek (F), Yamaha

3. Lars van Berkel (NL), Honda

…

13. Jeremy van Horebeek (B), Honda