Mitch Evans (Honda): Harter Abflug beim Lommel-Debüt

Honda-HRC-Werksfahrer Mitch Evans sorgte in Lommel am Samstag unfreiwillig für eine große Schrecksekunde und trauert einer ausgezeichneten Qualifying-Ergebnis nach.

Mitch Evans sorgte im Quali-Rennen von Lommel für bange Momente. Evans fuhr ein starkes Rennen und wurde im Finish auf Platz 3 liegend von Vize-Weltmeister Romain Febvre gejagt. Dabei verlor der Honda-Werksfahrer beim Absprung zum großen Dreifach-Sprung die Kontrolle, sprang in der Luft spektakulär von seinem Motorrad ab und schlug dann heftig auf dem Sandboden ein.

Dabei hatte Evans noch Glück, nicht von seinem Motorrad getroffen zu werden. Der Australier schleppte sich zunächst unter Atemnot aus der Gefahrenzone und von der Piste. Später konnte er sich aus eigener Kraft zum Motorrad bewegen und beendete das Rennen auf Platz 27.

Für Evans war es der erste Auftritt an einem GP-Wochenende auf der gefürchteten Piste von Lommel. Auch deswegen ist der Aussie verbittert: «Ich bin ziemlich enttäuscht, weil auf P3 aus dem Rennen gerissen wurde. Ich bin so stark gefahren. Vor dem Sturz konnte ich einen sehr guten Speed fahren, habe sehr gute und konstante Rundenzeiten rausgehämmert», analysiert Evans. «Wenn man bedenkt, dass es mein erstes Mal hier in Lommel ist, dann glaube ich, dass ich eine gute Vorstellung gezeigt habe.»

Zum exakten Hergang des Sturzes und seiner spektakulären Einlage sagt der Australier: «Ich habe den Absprung in einer schlechten Position erwischt. Ich musste dann vom Motorrad springen. Das war alles, was ich tun konnte.

Evans ließ sich am Samstagabend noch durchchecken, an den Rennläufen am heutigen Sonntag will er plangemäß teilnehmen.

Ergebnis MXGP-Qualifikationsrennen Lommel:

1. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

2. Tim Gajser (SLO), Honda

3. Jorge Prado (E), GASGAS

4. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

6. Romain Febvre (F), Kawasaki

7. Brent van Doninck (B), Yamaha

8. Maxime Renaux (F), Yamaha

9. Brian Bogers (NL), Husqvarna

10. Jed Beaton (AUS), Kawasaki

11. Mattia Guadagnini (I), GASGAS

12. Ben Watson (GB), Kawasaki

13. Conrad Mewse (GB), KTM

14. Henry Jacobi (D), Honda

15. Kevin Brumann (CH), Yamaha

16. Benoit Paturel (F), Honda

17. Alvin Östlund (S), Yamaha

18. Cyril Genot (B), Honda

19. Alberto Forato (I), GASGAS

20. Sven van der Mierden (NL), GASGAS

21. Ivo Monticelli (I), Honda

22. Tom Koch (D), KTM

…

27. Mitchell Evans (AUS), Honda