Max Nagl (Honda) gewinnt das Triple

Mit überlegenen Siegen in allen 3 Läufen gewann Max Nagl (Honda) den Auftakt der ADAC MX Masters in Fürstlich Drehna vor Tom Koch (KTM). Adam Sterry (KTM) wurde im 2. Lauf strafversetzt.

Mit lupenreinen Siegen in allen 3 Wertungsläufen übernahm Titelverteidiger Max Nagl beim Saisonauftakt der ADAC MX Masters bei klirrender Kälte in Fürstlich Drehna die Tabellenführung. Der KMP-Honda-Pilot gewann die Starts zu beiden Sonntagsrennen und triumphierte in beiden Wertungsläufen überlegen, nachdem er bereits den ersten Lauf am Samstag mit einem klaren und ungefährdeten Start-Ziel-Sieg gewonnen hatte.

«Ehrlich gesagt, hatte ich mir das so gar nicht vorgenommen», erklärte der Sieger. «Das Ziel zum Saisonauftakt war das Podium. Es war das erste Rennen mit einem neuen Motorrad und mit einem neuen Team und das braucht immer etwas Zeit. Es hat mich selbst überrascht, wie gut es gelaufen ist. Ich hatte dieses Jahr nur zwei Vorbereitungsrennen, was eigentlich zu wenig ist, aber zeitlich hat es nicht besser gepasst. Die Starts waren der Schlüsselpunkt. Das Fahren war dann auch okay. Ich kann noch meine Fitness verbessern, denn ich habe die Arme am Ende ganz schön gemerkt, aber ansonsten bin ich zufrieden.»

Kosak-KTM-Pilot Tom Koch wurde mit einem 3-3-2-Ergebnis Zweiter: «Meine Starts könnten noch besser werden», erklärte der Wormstedter nach dem Rennen. «Max war zu Beginn der Rennen dann jedesmal schon weit weg, was das Ganze für mich nicht leichter gemacht hat. Ansonsten war ich mit dem Speed und mit meinem Fahren zufrieden. Darauf lässt sich aufbauen.»

Dritter auf dem Podium der Tageswertung wurde Sarholz-KTM-Pilot Adam Sterry mit einem 6-2-4-Ergebnis. Nach seinem Sturz am Samstag gab es für ihn aber nach dem 2. Lauf Punktabzug wegen Springens bei geschwenkter gelber Flagge. Sterry wurde von P2 auf P12 zurückversetzt. Trotzdem wurde er nach dem 3. Lauf am Sonntag auf P3 auf dem Podium geehrt. Nach dem Punktabzug Sterrys wäre aber Maximilian Spies auf Gesamtrang 3 nachgerückt.

Lokalmatador Maximilian Spies erreichte bei seinem Masters-Debüt in der 450er Klasse in allen 3 Rennen die Top-10 und liegt nach dem ersten Rennen (und dem Punktabzug von Sterry) auf Tabellenrang 3. Henry Jacobi (KTM) musste den dritten Lauf vermutlich nach Sturz aufgeben. Jordi Tixier (Honda), der das Samstagsrennen wegen zahlreicher gebrochener Speichen seines Hinterrades aufgeben musste, beendete die beiden Sonntagsrennen auf den Plätzen 5 und 3.

Eine tolle Leistung zeigte auch Masters-Debütant Noah Ludwig (KTM). Der Ascherslebener erwischte im dritten Rennen einen Traumstart und rangierte bis zur Hälfte des Rennens auf Rang 3. Nachdem er später auf Rang 6 zurückgefallen war, kämpfte er sich an seinem ebenfalls gut gestarteten Teamkollegen Nico Koch (GASGAS) vorbei auf Rang 5. Für Ludwig bedeutete dies am Ende Rang 9 der Gesamtwertung bei seinem ersten Masters-Rennen der 450er Klasse.

Vorläufiges Ergebnis ADAC MX Masters, Drehna (Tageswertung):

1. Max Nagl (D), Honda, 1-1-1

2. Tom Koch (D), KTM, 3-3-2

3. Adam Sterry (GB), KTM, 6-2-4 (strafversetzt auf P12 in Lauf 2)

4. Maximilian Spies (D), KTM, 5-8-7

5. Henry Jacobi (D), KTM, 2-4-34

6. Nico Koch (D), GASGAS, 11-9-6

7. Jordi Tixier (F), Honda, 35-5-3

8. Michael Sandner (AT), KTM, 4-7-38

9. Noah Ludwig (D), KTM, 14-13-5

10. Jakub Teresak (CZ), Husqvarna, 10-6-20

…

16. Stefan Ekerold (D), Husqvarna, 19-18-11

Meisterschaftsstand nach Runde 1:

1. Max Nagl (D), Honda, 75

2. Tom Koch (D), KTM, 64, (-11)

3. Maximilian Spies (D), KTM, 44, (-31)

4. Henry Jacobi (D), KTM, 42, (-33)

5. Adam Sterry (GB), KTM, 42, (-33)

6. Jordi Tixier (F), Honda, 38, (-37)

7. Nico Koch (D), GASGAS, 38, (-37)

8. Michael Sandner (AT), KTM, 33, (-42)

9. Noah Ludwig (D), KTM, 31, (-44)

10. Jakub Teresak (CZ), Husqvarna, 28, (-47)

…

16. Stefan Ekerold (D), Husqvarna, 15, (-60)

Ergebnis Youngster Cup:

1. Cato Nickel (D), KTM, 2-1-2

2. Mike Gwerder (CH), KTM, 9-3-1

3. Peter König (D), KTM, 5-10-3

4. Oriol Oliver (E), KTM, 1-4-DNF

5. Nico Greutmann (CH), KTM, 7-6-8

Ergebnis Junior Cup 125:

1. Janis Reisulis (LT), Yamaha, 1-1

2. Kasimir Hindersson (FIN), KTM, 3-2

3. Gyan Doensen (NL), KTM, 2-4

4. Maximilian Werner (D), 9-3

5. Mads Fredsoe (DK), KTM, 4-7

Ergebnis Junior Cup 85:

1. Jarne Bervoets (B), KTM, 1-1

2. Dean Gregoire (NL), 3-4

3. Travis Leok (EST), Husqvarna, 7-2

4. Moritz Ernecker (AT), GASGAS, 5-9

5. Aron Katona (H), KTM, 2-18