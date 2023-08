Gaildorf: Jeffrey Herlings (KTM) gewinnt im Schlamm

Nach zahlreichen Regenschauern und einer heraufziehenden Sturmfront musste die Veranstaltung in Gaildorf nach den ersten Sonntagsrennen abgebrochen werden. Trotzdem gab es ereignisreiche Rennen und würdige Sieger.

Die Wetterprognosen, die am Sonntag Regen und Sturm vorhersagten, wurden nicht nur bestätigt, sondern übertroffen. Bereits am Morgen wurde die Hartbodenstrecke in eine Schlammwüste verwandelt. Die 85er Junior-Cup-Rennen wurden nach dem Warm-Up gleich komplett abgesagt. Das erste Rennen des Youngster-Cups musste 5 Minuten vor Rennende mit roter Flagge abgebrochen werden, nachdem eine Vielzahl von Fahrern auf der Strecke liegengeblieben war und die Sicherheit nicht mehr gewährleistet werden konnte. Der Lauf wurde aber trotzdem gewertet. Der niederländische Husqvarna-Pilot Kay Karssemakers gewann den 2. Lauf und wurde mit einem 2-1-Ergebnis Tagessieger vor dem meisterschaftsführenden Oliver Oriol (KTM, 1-5) und Cato Nickel (KTM), der das Survival-Training im extrem tiefen Schlamm auf P2 beenden konnte.

Das Rennen der Fahrer des 125-Junior-Cups konnte danach regulär zu Ende gefahren werden. Maximilian Werner (Fantic) gewann den Holeshot und fuhr einen blitzsauberen Start-Ziel-Sieg nach Hause. Nach Rang 4 im ersten Lauf wurde der Jenaer hinter Tabellenführer Mads Fredsoe Zweiter der Gesamtwertung und rangiert in der Tabelle auf Rang 2 mit nur 10 Punkten Rückstand zur Spitze.

Kurz vor Beginn des Masters-Rennens wurde der Regen wieder stärker. Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings startete von der Pole Position ganz rechts am Gatter, zog den Holeshot und legte gleich einige schnelle Runden vor. Hinter ihm rangierten Pauls Jonass (Honda) und Max Nagl (Honda). Tabellenführer Nagl hatte den ersten Lauf am Samstag nur auf Rang 8 beendet. «Mir ist gleich zu Beginn des ersten Laufs die Kupplung kaputtgegangen. Anfangs hat sie nicht mehr richtig getrennt und später fiel sie ganz aus, so dass ich das Rennen komplett ohne Kupplung zu Ende fahren musste.»

Am Sonntag sollte es für Max besser laufen. Er zog konstant seine Runden und schloss gegen Rennende die Lücke zu Pauls Jonass auf Rang 2. Als er schon am Hinterrad von Jonass war, blieb ein Überrundeter direkt vor ihm in einer Spurrinne stecken. Nagl musste stehenbleiben und hatte Mühe, wieder in Schwung zu kommen. Jonass konnte seinen Vorsprung wieder auf 10 Sekunden ausbauen, so dass sich Nagl am Ende mit Rang 3 begnügen musste.

Herlings zog an der Spitze einsam seine Runden und gewann das Rennen mit einem Vorsprung von 26,4 Sekunden vor Jonass, Nagl und Tom Koch. Simone Croci wurde von Herlings auf Rang 5 bereits überrundet.

«Nach meiner Meinung hatte das nichts mehr mit Motocross zu tun», meinte Herlings nach dem Rennen. «Das war nur noch ein Enduro-Rennen und es ist zudem ziemlich gefährlich da draußen. Die Strecke ist nach dem vielen Regen in sehr schlechtem Zustand.»

Der Regen hatte zwar während des ersten Masters-Rennens etwas nachgelassen, doch später kam zu dem Regen auch noch starker Wind dazu. Die Rennleitung traf die einzig richtige Entscheidung und brach das Rennen ab. «Wir können unter diesen Bedingungen nicht das Risiko eingehen, dass unsere Fans, Helfer und Fahrer gefährdet werden», erklärte der Clubvorsitzende Ralf Schweda die Situation.

«Die Bedingungen waren extrem», ergänzte auch Max Nagl. «Es was schwer, aber für alle gleich und wir konnten im ersten Lauf über die komplette Renndistanz fahren. Schlamm gehört nun einmal zum Motocross dazu. Aber wenn so ein Sturm zum Regen dazu kommt, dann wird es gefährlich. Wir Fahrer kommen dann teilweise neben die Strecke, wo wir die Streckenposten fast umfahren. Das ist einfach zu gefährlich.»

Damit ging der Renntag nach jeweils einem Lauf am Samstag und am Sonntag zu Ende. Gesamtsieger wurde mit zwei ungefährdeten Siegen Jeffrey Herlings vor Pauls Jonass (4-2) und Tom Koch, der mit einem 3-4-Ergebnis auf dem 3. Podiumsrang der Gesamtwertung stand.

Max Nagl wurde mit einem 8-3-Ergebnis Fünfter der Gesamtwertung. In der Tabelle büßte er aber nur 5 Punkte seines Vorsprungs ein. Nagl führt nach 5 absolvierten Events mit einem Vorsprung von 31 Punkten vor Tom Koch. Neuer Dritter der Tabelle ist jetzt Jordi Tixier (Honda), der den Tag auf Gesamtrang 6 beendete. Er profitierte dabei aber auch vom schlechten Abschneiden von Adam Sterry, der im zweiten Lauf mit Probleme haderte und ohne Punkte blieb.

Auch für Noah Ludwig (KTM) war es ein Wochenende zum Vergessen. Der Ascherslebener blieb in beiden Läufen ohne Punkte und fiel dadurch in der Tabelle von Rang 7 auf P9 zurück.

Trotz der widrigen Umstände hat der MSC Gaildorf wieder eine tolle Veranstaltung auf die Beine gestellt. Es wurden in allen Klassen spannende Rennen geboten. Die Gaststarter aus der Weltmeisterschaft setzten sich erwartungsgemäß durch und der fünffache Weltmeister Jeffrey Herlings demonstrierte eindrucksvoll, dass er nicht nur im Sand über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügt, sondern auch auf Hartboden und im Schlamm eine Klasse für sich ist.

Ergebnis ADAC MX Masters, Gaildorf:

1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 1-1

2. Pauls Jonass (LAT), Honda, 4-2

3. Tom Koch (D), KTM, 3-4

4. Henry Jacobi (D), KTM, 2-6

5. Max Nagl (D), Honda, 8-3

6. Jordi Tixier (F), Honda, 5-7

7. Maximilian Spies (D), KTM, 7-9

8. Boris Maillard (F), Suzuki, 6-10

9. Simone Croci (I), Husqvarna, 14-5

10. Nico Koch (D), GASGAS, 11-11

...

15. Adam Sterry (GB), KTM, 9-26

16. Paul Haberland (D), Husqvarna, 13-EXC

...

DNS: Stefan Ekerold (D), Husqvarna

Meisterschaftsstand nach 5 Veranstaltungen:

1. Max Nagl (D), Honda, 303

2. Tom Koch (D), KTM, 272, (-31)

3. Jordi Tixier (F), Honda, 224, (-79)

4. Adam Sterry (GB), KTM, 221, (-82)

5. Maximilian Spies (D), KTM, 195, (-108)

6. Henry Jacobi (D), KTM, 187, (-116)

7. Nico Koch (D), GASGAS, 134, (-169)

8. Jacub Teresak (CZ). Husqvarna, 121, (-182)

9. Noah Ludwig (D), KTM, 117, (-186)

10. Simon Jost (SK), KTM, 109, (-194)

11. Tim Koch (D), Husqvarna, 104, (-199)

12. Stefan Ekerold (D), Husqvarna, 99, (-204)

Ergebnis Youngster Cup:

1. Kay Karssemakers (NL), Husqvarna, 2-1

2. Oliver Oriol (E), KTM, 1-5

3. Cato Nickel (D), KTM, 5-2

4. Peter König (D), KTM, 4-3

5. Marnique Appelt (D), GASGAS, 3-8

…

12. Mike Gwerder (CH), KTM, 17-12

Meisterschaftsstand Youngster Cup:

1. Oliver Oriol (E), KTM, 299

2. Cato Nickel (D), KTM, 276, (-23)

3. Mike Gwerder (CH), KTM, 247, (-52)

4. Peter König (D), KTM, 209, (-90)

Ergebnis Junior Cup 125:

1. Mads Fredsoe (DK), KTM, 1-3

2. Maximilian Werner (D), Fantic, 4-1

3. Julius Mikula (CZ), Yamaha, 3-2

Meisterschaftsstand Junior Cup 125:

1. Mads Fredsoe (DK), KTM, 162

2. Maximilian Werner (D), Fantic, 152, (-10)

3. Vitezslav Marek (CZ), KTM, 144, (-18)

4. Gyan Doensen (NL), KTM, 123, (-39)