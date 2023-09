Livestream: ADAC MX Masters Holzgerlingen

In Holzgerlingen findet das vorletzte Aufeinandertreffen der ADAC MX Masters statt

Vor dem 7. und vorletzten Event der ADAC MX Masters in Holzgerlingen bleibt es an der Tabellenspitze spannend, denn der Vorsprung von Max Nagl (Honda) ist auf 10 Punkte zusammengeschmolzen.

Am kommenden Wochenende gastieren die ADAC MX Masters auf der Hartbodenstrecke am Schützenbühlring in Holzgerlingen. Die Wetteraussichten sind sommerlich. Bei Tageshöchsttemperaturen von 30 Grad soll es das ganze Wochenende über wolkenlos und sonnig bleiben.

Der Titelkampf in der 450er Klasse der ADAC MX Masters bleibt weiterhin extrem spannend, denn nach seinem technisch bedingten Ausfall im Samstagsrennen von Tensfeld ist der Vorsprung von Tabellenführer und Titelverteidiger Max Nagl (KMP Honda) auf 10 Punkte geschrumpft. Nagl waren in der Anfangsphase des Rennens mehrere Speichen seines Hinterrades gerissen, so dass er die Box ansteuern und das Rennen aufgeben musste.

Meisterschaftsstand nach 6 von 8 Veranstaltungen:

1. Max Nagl (D), Honda, 344

2. Tom Koch (D), KTM, 334, (-10)

3. Jordi Tixier (F), Honda, 281, (-63)

4. Adam Sterry (GB), KTM, 277, (-67)

5. Maximilian Spies (D), KTM, 262, (-82)

6. Henry Jacobi (D), KTM, 187, (-157)

7. Noah Ludwig (D), KTM, 158, (-186)

8. Nico Koch (D), GASGAS, 152, (-192)

9. Jacub Teresak (CZ). Husqvarna, 147, (-197)

10. Tim Koch (D), Husqvarna, 129, (-215)

Im MX Youngster Cup könnte sich der spanische MX2-WM-Starter Oriol Oliver (WZ-Racing KTM) bereits vorzeitig den Titel sichern. Sein Teamkollege Cato Nickel will am Wochenende wieder starten, während Mike Gwerder weiterhin auf seinen Einsatz verzichten muss.

Meisterschaftsstand Youngster Cup:

1. Oliver Oriol (E), KTM, 374

2. Cato Nickel (D), KTM, 276, (-98)

3. Mike Gwerder (CH), KTM, 247, (-127)

4. Peter König (D), KTM, 209, (-165)

Der KFV Kalteneck e.V. bietet den Zuschauern vor Ort tagsüber ein breites Rahmenprogramm und Live-Musik im Festzelt an. Am Freitagabend spielen 'Friendly Elf' Party Rock vom Feinsten. Am Samstagabend sorgen 'Die Lederrebellen' für Unterhaltung pur mit Blasrock, Volksmusik und Partykrachern.

Fans können ihre Tickets für die Rennen sowie die Konzerte an der Tageskasse oder vorab online unter mxh-shop.tickyt.de erwerben. Camping für Zuschauer ist möglich. Am Sonntag von 12.15 bis 12.45 Uhr werden Max Nagl, Tom Koch, Maximilian Spies und Noah Ludwig den Fans bei der Autogrammstunde am ADAC MX Masters-Truck zur Verfügung stehen.

Alle Rennen aus Holzgerlingen werden im kostenlosen Livestream übertragen. Zwischen den Läufen sorgen zahlreiche Interviews für Unterhaltung und aktuelle Informationen. Am Samstag beginnt die Live-Sendung um 13.30 Uhr, am Sonntag startet die Übertragung bereits um 10.00 Uhr.

Livestream Samstag:

Livestream Sonntag: