Jordi Tixier (Honda) siegt vor Nagl (Honda)

Trotz einer defekten Vorderradbremse gewann der französische KMP-Honda-Pilot Jordi Tixier das Auftaktrennen zum 7. Event der ADAC MX Masters in Holzgerlingen. Oriol Oliver (KTM) gewann das Rennen der Youngsters-Klasse.

Samstagsrennen zum 7. Lauf der ADAC MX Masters auf der Hartbodenstrecke in Holzgerlingen: Bei Temperaturen um 30 Grad gewann Blitzstarter Noah Ludwig (Sarholz KTM) erneut den Holeshot und führte das Rennen vor seinem britischen Teamkollegen Adam Sterry und den beiden KMP-Honda-Piloten Jordi Tixier und Max Nagl an. Nagl kämpfte sich schnell nach vorne und übernahm in der vierten Runde die Führung, doch ein Sturz in der Hofmeisterkurve warf den Tabellenführer zunächst wieder auf P3 zurück.

In Runde 7 hatte Jordi Tixier den führenden Ludwig erreicht und übernahm die Führung. Ludwig verlor dadurch etwas seinen Rhythmus und fiel auf P3 zurück. Tixier konnte sich nach der Hälfte des Rennens etwas absetzen, während sich Max Nagl und Tom Koch bis zum Ende einen erbitterten Kampf um Platz 2 lieferten. Nagl konnte die Angriffe von Koch erfolgreich abwehren und kam in der letzten Runde sogar noch einmal an den führenden Tixier heran.

Grund dafür war eine defekte Vorderradbremse an Tixiers Honda: «Nach der Hälfte des Rennens hatte ich keine Vorderradbremse mehr», erklärte der Franzose. «Ich vermute, dass sie überhitzt war. Aber für mich war das ein großes Problem, weil ich sehr viel mit der Vorderbremse mache. Das war der Grund, weshalb die folgenden Fahrer am Ende noch einmal so nah an mich herangekommen sind.»

Tixier gewann das Rennen trotz dieses Defekts mit einem Vorsprung von 2,7 Sekunden vor Nagl, Koch und Ludwig. Tensfeld-Sieger Maximilian Spies (KTM) hatte keinen guten Start und musste sich im Rennen von P10 auf P6 vorkämpfen.

Samstagsrennen ADAC MX Masters, Holzgerlingen:

1. Jordi Tixier (F), Honda

2. Max Nagl (D), Honda

3. Tom Koch (D), KTM

4. Noah Ludwig (D), KTM

5. Adam Sterry (GB), KTM

6. Maximilian Spies (D), KTM

7. Boris Maillard (F), Suzuki

8. Nico Koch (D), GASGAS

9. Stefan Ekerold (D), Husqvarna

10. Tim Koch (D), Husqvarna

11. Lukas Platt (D), KTM

12. Tomas Kohut (SK), KTM

13. Paul Haberland (D), Husqvarna

14. Tanel Leok 8EST), Husqvarna

15. Simon Jost (SK) KTM

16. Lars van Berkel (NL), Honda

17. Pavol Repcak (SK), KTM

18. Jakub Teresak (CZ), Husqvarna

19. Dusan Drdaj (CZ), GASGAS

20. Ludovic Macler (F), Honda

...

DNS: Henry Jacobi (D), KTM

Das Youngsters-Rennen wurde vom spanischen Tabellenführer Oriol Oliver (WZ Racing KTM) dominiert. «Die Verhältnisse sind heute beinahe wie in Spanien», freute sich Oriol in Anspielung auf die knochenharte Strecke und die Temperaturen jenseits der 30 Grad. Schon nach dem nächsten Rennen am Sonntag könnte Oriol die Titelentscheidung zu seinen Gunsten herbeiführen.

Ergebnis Youngster Cup:

1. Oliver Oriol (E), KTM

2. Ryan Alexanderson (AUS), KTM

3. Constantin Piller (D), Yamaha

4. Valentin Kees (D), KTM

5. Bradley Mesters (NL), Yamaha

6. Jens Walvoort (NL), KTM

7. Cato Nickel (D), KTM

8. Nico Greutmann (CH), KTM

9. Paul Bloy (D), KTM

10. Marnique Appelt (D), GASGAS

...

DNS:Peter König (D), KTM

DNS: Mike Gwerder (CH), KTM