Take 15: Selektion im WRC-Women-Förderprogramm

Der WRC-Promoter hat 15 Bewerberinnen für ein Sichtungscamp in Polen bestimmt. Dort werden schließlich drei Fahrerinnen für das „Beyond Rally Women's Driver Development“-Programm ausgewählt.

Im Juli hatte der WRC-Promoter seine auf mehrere Jahfe mehrjährige ausgelegte Initiative ins Leben gerufen, mit der Intension die Beteiligung von Frauen im Top-Rallyesport zu erhöhen. Interessierte Frauen waren aufgefordert worden sich zu bewerben, die mit Stichtag 1. Januar 2024 das Alter von 27 Jahren erreicht haben oder jünger sind. Das Programm umfasst über ein Jahr hinweg ein Unterstützungspaket mit Übernahme der Kosten für Teilnahme bei den Veranstaltungen der FIA Junior WRC 2025.

15 Fahrerinnen sind nun zu dem mehrtägigen Sichtungsprogramm in Polen eingeladen. Die drei Besten der Ausscheidung werden schon im Oktober bei der der Central European Rallye mit einem Rallye3-Auto gleich an einem WM-Lauf teilnehmen können.

Die Kandidatinnen wurden in einer gewichtige Gesichtspunkte berücksichtigenden Vorauswahl mit zahlreichen weiteren Bewerberinnen aus aller Welt ausgewählt. Die jungen Frauen hatten zumeist schon mit Erfolgen in anderen Motorsportkategorien ihr Potenzial und die Rechtfertigung für eine mögliche Nominierung aufgezeigt.

Die erwählten Pilotinnen werden nun an einem dreitägigen Nominierungsausscheidung im Hauptquartier von M-Sport Polen in Krakau teilnehmen. Bei der in der WRC für Ford engagierten Mannschaft werden sie vom 16. bis 18. September in das professionelle «Rallye-1x1» eingeführt. Fahrkönnen auf den verschiedensten Terrains, technisches Knowhow sowie Medienarbeit stehen bei der Schulung im Vordergrund.

Das Camp wird von einem Team von Rallye-Experten aus dem WRC-Umfeld geleitet werden. Eine Jury wird schließlich die drei Fahrerinnen mit dem meisten Potenzial für das Förderprogramm auswählen.

Die Amazonen werden dann ohne eigene Kosten mit von M-Sport Poland vorbereiteten Ford Fiesta Rally3-Fahrzeugen die komplette FIA Junior WRC 2025 bestreiten können. Die ausgewählten erfolgreichen Bewerberinnen für das Camp rekrutieren sich aus den verschiedensten Bereichen des Motorsports. Aus Deutschland wurden mit Ann Felke und Claire Schönborn zwei Fahrerinnen nominiert. Die 22-jährige Ann Felke ist schon seit 2018 im Rallyesport unterwegs. Aktuell ist sie im ADAC-Opel Electric-Rallye Cup sowie im Renault Clio als Co-Pilotin erfolgreich am Start.Claire Schönborn (25) ist als Dauersiegerin bei Bergrennen unterwegs und triumphierte zuletzt im VW Golf beim KW-Berg Cup-Rennen in Oberhallau in der Schweiz.

Die 15 erfolgreichen Bewerberinnen aus 13 Staaten und drei Kontinenten in alphabetischer Reihenfolge:



Lyssia Baudet - Belgien

Emma Chalvin - Frankreich

Ann Felke - Deutschland

Joanna Hassoun - Libanon

Mako Hirakawa - Japan

Hannah Jakobsson - Schweden

Suvi Jyrkiäinen - Finnland

Luz Marina - Spanien

Nuria Pons - Spanien

Aoife Raftery - Irland

Claire Schönborn - Deutschland

Madelyn Tabor - USA

Alexandra Teslovan - Rumänien

Hanna Lisette Aabna - Estland

Dorka Zagyva - Ungarn

«Wir waren von der Anzahl und der Qualität der Bewerber völlig überwältigt», meinte Peter Thul, der Senior Director of Sport bei WRC Promoter, zum Auswahlverfahren. «Die Auswahl der letzten 15 war schließlich eine unglaublich schwierige Aufgabe. Es gab dabei einige ziemlich harte Entscheidungen zu treffen. Wir wollen indes keine der unglücklichen Kandidatinnen entmutigen im Gegenteil: Wir hoffen, dass sie sich in Zukunft wieder für das Förderprogramm bewerben werden, denn: Wir sind fest entschlossen, die Hilfe für den Einstieg in den großen Rallyesport über mehrere Jahre weiter hinweg zu führen».