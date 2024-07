Rallye-WM in 2025 mit drei neuen Austragungsorten

Safari-Rallye: Nicht nur in Afrika gehören auf unbefestigtem Terrain riesige Staubwolken in WRC dazu

Auf 14 Läufe erweitert überrascht der jetzt präsentierte Kalender für die FIA-Rallyeweltmeisterschaft im kommenden Jahr. Neue Destinationen sind Spanien, Paraguay und Saudi-Arabien.

Die Rallye-WM 2025 wird mit der größten Zahl von Veranstaltungen seit der Saison 2008 ausgerichtet. Gefahren wird mit Afrika, Asien, Amerika und Europa dabei auf vier Kontinenten. Nach dem traditionellen Saisonauftakt in Monte-Carlo endet das Mammutjahr in Saudi-Arabien.

Die ersten drei Läufe des Jahres 2025 gleichen denen von 2024: Nach der Monte Carlo-Rallye nimmt der WRC-Tross im Februar die Rallye Schweden unter die Räder. Im März findet erneut die Safari Rallye Kenia statt.

Im April sind die Kanarischen Inseln der vierte Austragungsort der WM. Die Rallye war bisher mit dem Prädikat der Rallye-Europameisterschaft ausgezeichnet und erhält nun erstmals WM-Status. Nach einer zweijährigen Unterbrechung fährt die WRC nun wieder in Spanien bedeutet. Die Rallye bietet kurvenreiche und glatte Asphaltstrecken. Das hohe Nebelrisiko im Gebirge der Insel macht die Veranstaltung zu einer ganz besonderen Herausforderung.

Hunderttausende von Fans werden im Mai bei Rallye Portugal dabei sein, bevor die WRC im Juni auf Sardinien (Italien) ihren zweiten Inselstopp des Jahres einlegt.

Eine weitere ikonische Rallye im Kalender, die zu ihrem traditionellen Termin im Juni zurückkehrt, ist die Akropolis Rallye Griechenland.

Estland kehrt im Juli nach einem Jahr Pause in der Rallye-Europameisterschaft in den Kalender zurück und unterstreicht den erfolgreichen Wechsel zwischen ERC- und WRC-Veranstaltungen, wie schon mit der Rallye Islas Canarias, der Rallye Polen sowie und der Rallye Lettland. Nach Estland wird gerade zwei Wochen später schon der Saisonhöhepunkt mit der Rallye Finnland eine weitere Hochgeschwindigkeitsrallye ausgefahren.

Von Nordeuropa aus reist der WRC-Zirkus dann auf die andere Seite des Globus nach Südamerika, wo Paraguay erstmals Ende August als Gastgeberland debütiert, gefolgt von der Rallye Chile gerade 14 Tage später. Chile ist eine besonders rallyebegeisterte Nation, was in den letzten Jahren die Rallyepräsenz mit Fahrern in den WRC-Unterstützungskategorien aufzeigt. Gefahren wird im Andenstaat auf Schotterstraßen, die parallel zum spektakulär atemberaubenden Parana-Fluss verlaufen.

Die Zentral-Europa-Rallye, die zum dritten Mal in Folge im Kalender steht, wird die Fahrer mit wechselnden Asphaltbelägen in Österreich, der Tschechischen Republik und Deutschland konfrontieren, Die herbstlichen Bedingungen in Europa werden besondere Herausforderungen aufzeigen.

Nach dem Intermezzo in Europa geht es im November nach Japan zur letzten Asphaltprüfung des Jahres. Der Saisonkehraus erfolgt dann erstmals in Saudi-Arabien - wo jeder der drei Tage sein eigenes besonderes Terrain bietet.

«Das ist ein äußerst spannender Kalender, der unsere traditionellen Rallyes perfekt mit drei aufregenden neuen Herausforderungen verbindet. Zwei davon liegen außerhalb von Europa, was einmal mehr die globale Anziehungskraft unserer Meisterschaft unterstreicht», unterstreicht WRC Promoter-Geschäftsführer Jonas Siebel.

«Vom Eis in den französischen Alpen über knietiefen Schnee in Schweden, blendenden Staub in Kenia und Sardinien, Hochgeschwindigkeits-Schotter-Achterbahnen in Finnland und Estland bis hin zu Wüsten in Saudi-Arabien - die Vielfalt, wo in 2025 gefahren wird, ist einfach einzigartig», freut sich Siebel.

FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem ergänzte:«Es ist fantastisch einen so vollen Veranstaltungskalender für die WRC-Saison 2025 zu haben. Neben den klassischen Orten, die die Fans kennen und lieben, sorgt die Einführung neuer Rallyes in Spanien, Paraguay und Saudi-Arabien für noch mehr Spannung. Der Kalender zeigt auch die weltweite internationale Attraktivität des Rallye-Sports auf - für Teilnehmer und auch die Rallye-Fans».

Der WRC-Kalender 2025

01 Rallye Monte-Carlo 23. bis 26. Januar

02 Rallye Schweden 13. bis 16. Februar

03 Safari-Rallye Kenia 20. bis 23. März

04 Rallye Islas Canarias 24. bis 27. April

05 Rallye Portugal 15. bis 18. Mai

06 Rallye Italien Sardegna 5. bis 8 Juni

07 Akropolis Rallye Griechenland 26. bis 29 Juni

08 Rallye Estland 17. bis 20. Juli

09 Rallye Finnland 31. Juli bis 3. August

10 Rallye Paraguay 28. bis 31. August

11 Rallye Chile 11. bis 14. September

12 Zentraleuropäische Rallye 16. bis 19 Oktober

13 Rallye Japan 6. bis 9. November

14 Rallye Saudi-Arabien 27. bis 30. November