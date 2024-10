Lancia offiziell im Rallyesport zurück

Die italienische Traditionsmarke gibt mit dem Lancia Ypsilon Rallye 4 HF sein Comeback und lanciert als Einsatzgebiet die Trofeo Lancia.

Der neue Lancia Ypsiolon Rallye 4 HF wurde in Zusammenarbeit mit dem Stellantis Motorsport entwickelt.Das Gefährt leistet 156 kW (212 PS) und ist speziell für den Nachwuchs konzipiert. Ein Einsatzgebiet: Die Trofeo Lancia wird 2025 als italienische Nachwuchs-Rallye-Meisterschaft ins Leben gerufen und mit einem Preisgeld von rund 300000 Euro ausgelobt.

Erste Appetitanreger zur bevorstehenden Rückkehr des Turiner Herstellers in den Rallyesport waren bereits im Juli gereicht worden. Jetzt wurde die Angelegenheit richtig offiziell. An einem Medientag im Centro Sperimentale Balocco wurde das neue Rallyefahrzeug offiziell vorgestellt. Das Testareal liegt nahe der Autobahn Mailand-Turin und wurde von Alfa Romeo im Jahre 1961 gebaut und wird noch heute für die Entwicklung von Serienautos und Rennwagen genutzt.

Die Marke Lancia ist eine der traditionsreichsten und bis heute weltweit erfolgreichsten Marken im Rallyesport. Nun kehrt der zehnmalige Marken-Weltmeister zurück. Der neue Lancia Ypsilon 4 HF wurde nach dem Reglement der Rally4-Kategorie als reines Wettbewerbsfahrzeug konstruiert. In der kommenden Saison 2025 kann der zusammen mit Stellantis Motorsport und weiteren renommierten Partnern aus der Motorsportbranche entwickelte Wagen unter anderem in der neuen Trofeo Lancia in Italien an den Start gebracht werden.

Luca Napolitano, CEO der Marke Lancia, erläutert das Comeback und zeigte zugleich weitere Perspektiven auf: «2025 werden die legendären Buchstaben HF auf dem Lancia Ypsilon zurückkehren. Später folgen der Lancia Gamma HF und der Lancia Delta HF Integrale. Lancia HF Modelle haben 20 Jahre lang den Rallyesport dominiert und 15 Weltmeistertitel gewonnen, vom Stratos über den 037 rally bis zum Delta. Mit dem neuen Lancia Ypsilon Rally 4 HF knüpfen wir mit Leidenschaft und Stolz an unsere große Historie an». Der neue Ypsilon stellt das Herzstück der Lancia-Sportaktivitäten dar - mögliche größere Aktivitäten in der Zukunft sind damit zumindest angedeutet.

Eugenio Franzetti, der Leiter der neu geschaffenen Sportabteilung Lancia Corse HF, ergänzt: «Der Lancia Ypsilon Rally 4 HF ist eine Hommage an die Geschichte der Marke im Rallyesport, besonders an das legendäre Lancia Fulvia Coupé HF aus den 1960er-Jahren. Der Lancia Ypsilon Rally 4 HF durchläuft gerade die letzte Phase der Entwicklung. Wir planen, die ersten Modelle in Italien Ende Januar 2025 auszuliefern».

Der neue Ypsilon basiert auf der CMP-Plattform (MHEV-Version) der Stellantis Gruppe. In die Konzeption floss das große Technikwissen von Miki Biasion ein. Der Italiener war 1988 und 1989 als Werksfahrer von Lancia Rallye-Weltmeister und gilt als kompetenter Entwicklungsfahrer für Sportfahrzeuge.

Der Lancia Ypsilon Rally 4 HF wird von einem Dreizylinder-PureTech-Turbobenziner angetrieben, der aus einem Hubraum von 1,2 Litern und mit vier Ventilen pro Zylinder eine Leistung von 156 kW (212 PS) generiert. Um die Kosten zu senken, ist der Motor auf eine lange Laufzeit zwischen Revisionen ausgelegt – in der Nachwuchskategorie Rally4 ein wichtiger Faktor.

Die Motorkraft wird über ein Fünfganggetriebe von SADEV auf die Vorderachse übertragen. Das elektronische Motormanagementsystem kommt von Marelli, die Abgasanlage von Supersprint. Sparco steuert die geschweißte Sicherheitszelle, die Schalensitze und die Sechspunktgurte bei. Das mechanische Sperrdifferenzial garantiert optimale Traktion auch auf Schotterstrecken. Innenbelüftete Bremsscheiben von TM Tecnologie mit 330 Millimetern Durchmesser verzögern den Lancia Ypsilon Rally 4 HF. Die Felgen in zwei verschiedenen Dimensionen für Asphalt- und Schotterwertungsprüfungen fertigt Speedline. Die verstellbaren Stoßdämpfer sind von Öhlins speziell für das neue Rally4-Fahrzeug von Lancia entwickelt worden.

Ab sofort kann der neue Lancia Ypsilon Rally 4 HF über die internationale Organisation von Stellantis Motorsport bestellt werden. Der Preis beträgt 74.500 Euro netto. Die Homologation ist für den 1. Januar 2025 geplant.

Die neu ins Leben gerufene Rallye Trofeo Lancia wird mit sechs Läufen im Rahmen der Italienischen Meisterschaft gewertet. Dieser Wettbewerb bietet Nachwuchstalenten und Routiniers eine einzigartige Gelegenheit, ihre Fähigkeiten in einer anspruchsvollen und professionellen Umgebung unter Beweis zu stellen. Die Wertung der Trofeo Lancia Rallye 2025 ist in drei Alterskategorien unterteilt: Junior (bis 25 Jahre), Master (25 bis 35 Jahre) und Expert (über 35 Jahre).

Die Einschreibegebühr beträgt 2500 Euro pro Team. Darin enthalten sind zwei Satz Rennbekleidung sowie die technische Unterstützung durch Lancia und ein Hospitality-Service während der Veranstaltungen. Das in den einzelnen Kategorien ausgeschriebene Preisgeld summiert sich auf rund 300000 Euro.

Der erste Champion der Trofeo Lancia-Rallye erhält zusätzlich die Möglichkeit, in der darauffolgenden Saison (erstmals 2026) im offiziellen Lancia Corse HF-Team an der FIA Rallye-Europameisterschaft teilzunehmen. Auch dort wird der neue Lancia Ypsilon Rally 4 HF das Einsatzfahrzeug sein.

Mit der Rückkehr in den Rallyesport mit dem neuen Lancia Ypsilon Rally 4 HF und der Lancia Rally Trophy setzt die Marke ein deutliches Zeichen. Mit dieser Strategie baut Lancia auf seinen legendären Erfolgen im Motorsport auf.

In Deutschland ist der Ypsilon gleichfalls ab Mitte des kommenden Jahr erhältlich. Der Lancia Ypsilon sowie der Ypsilon HF in Elektroversionen sollen an 25 ausgewählten Vertriebsstandorten in den großen deutschen Städten und Ballungsgebieten erhältlich sein.