Andalusien: Sam Sunderland (GASGAS) gewinnt Prolog

Der Prolog zum Auftakt der Rallye Andalusien 2022 entscheidet über die Startreihenfolge auf der ersten Etappe. Sieger Sam Sunderland (GASGAS) wird den ersten Renntag aber nicht eröffnen.

Alle Teilnehmer an der Andalusien Rallye 2022 hatten am Mittwoch im Prolog dieselbe Strecke zu absolvieren. Für die exakt 9,67 km benötigten die besten Piloten kaum acht Minuten, um sich damit eine strategisch gute Startposition für die erste Etappe aussuchen zu können – die besten 15 haben dieses Privileg. Dies wurde als Anreiz ins Reglement geschrieben, damit die Fahrer nicht aus taktischen Gründen bummeln, denn der erste Starter hat wegen der Navigation stets einen Nachteil.

Am schnellsten brachte WM-Leader Sam Sunderland den kurzen Sprint hinter sich. Der GASGAS-Pilot führt die Gesamtwertung der Rally-Raid-Weltmeisterschaft 2022 seit seinem Dakar-Sieg im Januar an und wählte den elften Startplatz für Etappe 1 am Donnerstag.

«Der Prolog ist immer ein wenig aufregend und erinnert mich ein wenig an meine Zeit im Motocross. Ich bin etwas ins Schwitzen gekommen. Es waren zwar nur neun Kilometer, aber bei solchen Anlässen zeigt jeder gerne, wer der Beste ist, deshalb war es schön, die beste Zeit zu fahren. Jetzt liegen vier lange Tage vor uns», sagte der Engländer. «Ich freue mich auf die Rallye Andalusien. Sie unterscheidet sich sehr von den anderen Runden, da es keine Sanddünen und viele rutschige Strecken gibt, also wird es sicher eine andere Herausforderung sein.»

Sunderland wird beim Saisonfinale nicht Kopf und Kragen riskieren. Er benötigt lediglich drei Punkte, um die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Einen Sturz, wie zuletzt in Marokko passiert, gilt es zu vermeiden.

«Ich hatte mich dabei an der Hand verletzt, aber sie wurde untersucht und ist zu 100 Prozent in Ordnung. Ich bereit bin für ein gutes Rennen in Spanien», stellte der GASGAS-Star klar. «Wir haben im Vorfeld des Rennens auf ähnlichem Terrain getestet – ich bin zuversichtlich. Ich muss nur die paar Punkte holen, die für den Weltmeistertitel nötig sind. Also hoffe ich auf ein ruhiges Rennen, um den Job ohne Drama zu erledigen.»

Die gefahrenen Zeiten wurden gem. Reglement mit dem Faktor 8 multipliziert. Die erste Etappe eröffnen die beiden Sherco-Piloten Lorenzo Santolino und Rui Goncalves.