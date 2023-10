Weltmeister Luciano Benavides: «Traum wurde wahr!»

Als Zweiter beim Saisonfinale in Marokko gewann Luciano Benavides die Rally-Raid-WM 2023 knapp vor Toby Price (KTM). Nun will sich der Husqvarna-Werkspilot den nächsten Traum erfüllen und die Dakar 2024 gewinnen.

Fünf Etappen waren bei der Rally du Maroc zu überwinden, und zuerst schien sich Luciano Benavides beim letzten Event der Rally-Raid-WM 2023 nicht gut zurechtzufinden. Doch auf Etappe 4 fuhr der Argentinier den Sieg ein und musste den letzten Renntag eröffnen. Ein dritter Platz in Marokko hätte gereicht, um die Weltmeisterschaft zu gewinnen.

Nach 152 km stand fest: Der Husqvarna-Pilot hat es geschafft und wurde sogar Zweiter! «Für mich ist ein Traum wahr geworden», jubelte der Bruder von Dakar-Sieger Kevin Benavides. «Es war ein langer Weg, seit ich 2017 meine erste Rallye hier in Marokko beendet habe. Am letzten Tag der Rallye gegen Toby zu gewinnen und gleichzeitig die Etappe zu eröffnen, ist unglaublich. Endlich habe ich meine erste Weltmeisterschaft gewonnen! Die 40 Minuten fühlten sich an wie vier Stunden, aber ich wusste, dass ich heute mein Bestes gegeben habe, denn es gab keine andere Möglichkeit. Es war wirklich etwas Besonderes, als Erster zu starten, denn ich konnte einfach nach vorn schauen und weitermachen, und niemand hat mich eingeholt, sodass ich auch als Erster ins Ziel kam.»

2023 war ein außergewöhnliches Jahr für Benavides. Mit drei Etappensiegen bei der Rallye Dakar erreichte Luciano sein bestes Karriereresultat als Sechster. Nach seinem zweiten Platz bei der Abu Dhabi Desert Challenge Anfang März sicherte er sich weitere Podiumsplätze bei der Sonora Rallye in Mexiko und bei seinem Heimrennen, der Desafio Ruta 40. Insgesamt hat der Husqvarna-Pilot in diesem Jahr beeindruckende 10 Etappensiege errungen.

Nun hat sich Benavides ein neues Ziel auf die Fahne geschrieben.«Zuerst möchte ich dieses Gefühl eine Weile feiern und genießen. Denn obwohl es unglaublich ist, war es eine harte Saison und ich habe hart trainiert, also möchte ich mich ein oder zwei Wochen ausruhen», schmunzelte der neue Weltmeister. «Danach heißt es wieder Vollgas zu geben, denn ich möchte den gleichen Rhythmus und das gleiche Tempo für Dakar beibehalten, denn es ist ein weiterer Traum für mich, zu gewinnen.»