Red Bull Romaniacs: Prolog-Sieger ist kein WM-Fahrer

Der Brite Jonny Walker holte sich auf seiner Beta erwartungsgemäß den Sieg beim Prolog der Red Bull Romaniacs. Alfredo Gomez (Rieju) wurde Zweiter und Manuel Lettenbichler (KTM) komplettierte das Podium.

Vor Tausenden von Zuschauern im Stadtzentrum von Sibiu in Rumänien ging es beim InCity Prolog gleich ordentlich zur Sache. Die jeweils 35 Schnellsten aus den verschiedenen Klassen wurden zum Finallauf auf die mit Baumstämmen, Betonblöcken und Steinen gespickte Strecke geschickt, die wieder einmal neue Maßstäbe im Hard-Enduro gesetzt hat. Die Kreativität und der Aufwand, mit der diese Prolog-Strecken bei den Romaniacs gebaut werden, ist in diesem Sport seit nunmehr 21 Jahren unerreicht.

In den Qualifikationsläufen konnte sich SuperEnduro-Vizeweltmeister Jonny Walker (GASGAS) vor dem Nachwuchstalent Mitch Brightmore (Husqvarna) und Manuel Lettenbichler (KTM) durchsetzen. Im Finale waren dann 10 Minuten plus eine Runde zu absolvieren. Walker holte sich den Holeshot und gestaltete das gesamte Rennen ohne nennenswerte Fehler maximal überzeugend aus der Führungsposition heraus. Lettenbichler bekam gleich in der ersten Reifensektion Probleme, fiel zunächst deutlich zurück, arbeitete sich aber in den verbleibenden Runden wieder in die Top-3 zurück. Der spanische Routinier Alfredo Gomez zeigte auf seiner Rieju wieder einmal sein Können und meisterte die technisch teils äußerst anspruchsvollen Hindernisse ohne größere Probleme, sodass er vor Lettenbichler ins Ziel kam.

Da Jonny Walker in dieser Saison nicht in der WM gewertet wird, gehen die 3 WM-Punkte für den Prolog an Gomez, Lettenbichler erhält 2 und Youngster Mitch Brightmore (Husqvarna) einen. Der aktuell Führende in der WM-Wertung, Wade Young, beendete den Prolog auf dem 5. Rang.

Für den ersten Offroad-Renntag am Mittwoch bedeutet dieses Ergebnis, dass Lettenbichler als Erster starten wird, gefolgt von Gomez und Walker. Lettenbichler hat die Romaniacs bereits viermal gewonnen und ist in diesem Terrain auch nach seiner überstandenen Verletzung und OP der Mann, den es in den Bergen rund um Sibiu zu schlagen gilt. Nach den Beschreibungen von Martin Freinademetz, dem Romaniacs-Mastermind, wird der erste Tag der schwerste, sodass bereits Weichen gestellt werden können. Ob die Fitness von Lettenbichler für einen fünften Erfolg in Rumänien reichen wird, bleibt abzuwarten.

Ergebnisse Red Bull Romaniacs, Prolog:

1. Jonny Walker (Beta), 8 Runden, 12:16,500 min

2. Alfredo Gomez (Rieju), 8, 12:33,500

3. Manuel Lettenbichler (KTM), 8, 12:48,967

4. Mitch Brightmore (Husqvarna), 8, 12:58,467

5. Wade Young (GASGAS), 8, 13:24,970

6. Ashton Brightmore (Husqvarna), 8, 13:27,977

7. Mario Roman (Sherco), 8, 14:17,980

8. Francesc Moret Clota (Sherco), 7, 12:21,223

9. Suff Sella (KTM), 7, 12:48,217

10. Teodor Kabakchiev (Sherco), 7, 12:53,967