Honda bekam in der Rally-Raid-WM 2023 den Trostpreis

Honda hatte in Marokko das größte Aufgebot

Mit einer neuen CRF450 Rally trat Honda in Marokko beim Saisonfinale der Rally-Raid-WM 2023 an. Dank zahlenmäßiger Überlegenheit wurde die Herstellerwertung gewonnen.

Die Rallye Dakar wurde von Red Bull KTM-Pilot Kevin Benavides gewonnen, den Gesamtsieg der Rally-Raid-WM entschied dessen Bruder Luciano Benavides auf Husqvarna für sich. Was die in der Öffentlichkeit bekanntesten Entscheidungen betrifft, ging Honda in diesem Jahr leer aus.

Die Japaner haben aber bei allen Events der Weltmeisterschaft darauf hingearbeitet, die Konstrukteurswertung der Rally-Raid-WM 2023 zu gewinnen. Dies erreichte die Honda Racing Corporation dadurch, dass man stets die gesamte Mannschaft an den Start schickte – bei der Rallye du Maroc waren es fünf Werksfahrer! Ein klarer Vorteil, denn in diese Wertung fließen die beiden besten Piloten eines Herstellers ein. Ausfälle lassen sich so kompensieren.

Beim Finale in Marokko steuerten Pablo Quintanilla (3.) und Nacho Cornejo (5.) insgesamt 27 Punkte für die Herstellerwertung bei, während Husqvarna und KTM nur jeweils mit einem Piloten ins Ziel kamen und somit ‹nur› 25 und 20 Punkte sammelten. «Hier in Marokko haben wir einen weiteren W2RC-Herstellertitel für Honda geholt, und darauf sind wir sehr stolz», beteuerte HRC-Teammanager Ruben Faria. «Dies ist die Arbeit des gesamten Teams. Als Mannschaft haben wir große Qualität und Zusammenarbeit gezeigt.»

Und natürlich hat auch das Motorrad, die CRF450 Rally, seinen Anteil daran. In Marokko setzte HRC erstmals ein neues Motorrad ein, mit dem im Januar die Dakar gewonnen werden soll. Honda hielt sich bedeckt, welche Verbesserungen in das Motorrad eingeflossen sind. Mit Ricky Brabec gab es jedoch einen technisch bedingten Ausfall zu beklagen. KTM-Ass Matthias Walkner bezeichnete dieses Motorrad als «sehr innovativ».

Endstand Rally-Raid-WM 2023, Herstellerwertung

1 Honda, 155 Punkte

2 KTM, 147

3 Husqvarna, 134

4 Hero, 86

5 GASGAS, 39