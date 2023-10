Toby Price (KTM): Frust und Freude nach Marokko-Sieg

Als Gewinner der Rallye du Maroc beendete Toby Price die Rally-Raid-WM 2023 mit einem Hoch. Doch der Australier in Diensten von Red Bull KTM weiß, dass mehr drin gewesen wäre.

Erst auf der fünften und letzten Etappe der Rallye du Maroc fiel die Entscheidung für den Sieg und auch in der Weltmeisterschaft. Als Leader hatte Toby Price ein Polster von sechs Minuten als Puffer. Auf der 157 km langen Wertungsprüfung gab er die Hälfte her und erreichte das Ziel als Sechster. Mit exakt 3 min Vorsprung gewann der Red Bull KTM-Pilot das Saisonfinale der Rally-Raid-WM 2023.

Weil aber Husqvarna-Werkspilot und WM-Leader Luciano Benavides auf den Etappen 4 und 5 zulegte und sich in Marokko Platz 2 hinter Price sicherte, glitt der WM-Titel Price knapp durch die Finger. Nur um vier Punkte geschlagen, wurde er Vizeweltmeister.

«Ja, das war eine wirklich gute letzte Etappe! Ich hatte ein kleines Missgeschick, aber ansonsten bin ich froh, dass ich die Runde hier in Marokko gewonnen habe. Wir haben einen guten Kampf geliefert und alles getan, was wir konnten», meinte Price mit gemischten Gefühlen. «Das Ergebnis in der Weltmeisterschaft ist schwer zu verdauen. Viele Dinge sind nicht so gelaufen, wie wir es uns vorgestellt haben, aber es ist, wie es ist. Luciano hat auf Etappe 5 einen großartigen Job gemacht, als er die Route eröffnete.»

Es ist nicht die erste Enttäuschung für Price in diesem Jahr: Bei der Dakar verpasste der 36-Jährige den Sieg um die Winzigkeit von 44 sec – nach zwölf Etappen und 9000 km auf dem Motorrad!

«2023 war einfach nicht die beste Saison für uns», knurrte der Australier. «Ich bin aber stolz, dass ich nie aufgegeben und bis zum Schluss 100 Prozent gegeben habe. Ich werde mir jetzt ein wenig Zeit nehmen und mich erholen, aber dann richte ich den Blick schon auf die Dakar im Januar. Das wird sicher wieder eine harte Prüfung, aber ich fühle mich gut und das Motorrad ist großartig.»