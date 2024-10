Rallye-Finale in Marokko – und Dakar-Generalprobe

Ab Donnerstag beginnt der fünfte und letzte Event der Rally-Raid-WM 2024, gleichzeitig dient die Rallye du Maroc als Probelauf für die Dakar 2025. Was passiert und wer dabei ist.

Die Rally-Raid-WM 2024 findet ohne Beteiligung von KTM, Husqvarna und GASGAS und Sherco statt. Beim letzten Saisonevent in Marokko ab 5. Oktober wird die Weltmeisterschaft zwischen Hero und Honda entschieden. Die größten Chancen auf den Titelgewinn hat Ross Branch vom deutsch-indischen Hero-Team. Sollte der Botswaner jedoch ausfallen und nicht punkten, könnten ihn Ricky Brabec (9 Punkte Rückstand) oder Adrian van Beveren (16 Punkte Rückstand) noch abfangen und den Titel für die Honda Racing Corporation gewinnen.

Entsprechend stark sind beide Werksteams für das Finale aufgestellt. Hero schickt neben Branch den Chilenen Ignacio Cornejo und den gebürtigen Duisburger Sebastian Bühler ins Rennen. Das Werksteam der Japaner wiederum neben Brabec und van Beveren zusätzlich Pablo Quintanilla und Tosha Schareina. Weitere Rallye-GP-Piloten, die jedoch nicht in die Weltmeisterschaft eingeschrieben sind, sind Luciano Benavides und Daniel Sanders von Red Bull KTM, Lorenzo Santolino und Rui Goncalves von Sherco TVS sowie Yamaha-Urgestein Antonio Maio.

In der langen Liste der Rally2-Teilnehmer finden sich mit dem Österreicher Tobias Ebster und den Deutschen Mike Wiedemann und Max Schek drei deutschsprachige Piloten.

Die Rallye Marokko gilt als ideales Trainingsterrain für die Dakar im Januar 2025, der Event ist auch unter diesem Gesichtspunkt zu betrachten. Offizieller Beginn ist der Prolog in Marrakesch am Sonntag, 6. Oktober. Anschließend fährt der Rallye-Tross nach Zagora, wo am 7. und 8. Oktober die ersten zwei Etappen in Schleifen ausgefahren werden. Etappe 3 am Mittwoch kommender Woche nach Mengoub Bouarfa zum zweiten Biwak, wo an den beiden letzten Renntagen die Etappen 4 und 5 wieder als Schleifen stattfinden. Zwischen 7. und 11. Oktober finden also fünf Etappen mit insgesamt 2468 km statt, wovon 1512 km als gezeitete Strecke in die Wertung eingehen.