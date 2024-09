Tobias Ebster (KTM): Rallye-Schulbank mit den Stars

Der Tiroler Tobias Ebster (Kini Red Bull-KTM) absolviert derzeit ein spezielles Trainingscamp beim spanischen Ex-Dakar-Ass Jordi Viladoms als Vorbereitung auf seinen zweiten Dakar-Start.

Die Dakar-Rallye 2025 über zwölf Etappen startet am 3. Januar in Bisha mit dem Prolog in die 47. Auflage. Mit dabei ist auch diesmal wieder der Tiroler Tobias Ebster, der 2024 als Rookie die Malle-Moto-Klasse souverän für sich entscheiden konnte. Der 27-jährige Neffe von Heinz Kinigadner fuhr trotz Stürzen und mit Schmerzen einige Male in den Etappen an die Top-10 der allgemeinen Klasse heran.

Momentan bereitet sich Ebster in Spanien in einem speziellen Camp auf seinen Einsatz vor – der sogenannten Viladoms Rally Station in Igualada. In der Rallye-Schule von Ex-Werksfahrer Jordi Viladoms geht es vor allem um Verbesserungen, was die Navigationsfähigkeiten mit dem elektronischen Roadbook betrifft. Viladoms gibt sein Wissen in Vorträgen mit Videos und Dia-Shows an die jungen Rallye-Piloten weiter.

Auch die Besetzung der Rallye-Klasse kann sich sehen lassen. Ebster hat in seiner Klasse mit dem Australier Daniel Sanders und dem Argentinier Luciano Benavides zwei sehr prominente Werksfahrer als Kameraden. Dazu ist neben dem Südafrikaner Bradley Cox – dem Sohn von Legende Alfie Cox – auch der Spanier Edgar Canet mit dabei. Canet wird wie Ebster von Kini Red Bull-KTM unterstützt.

Die anspruchsvollen praktischen Einheiten werden von den Kursteilnehmern vorwiegend auf Enduro-Bikes im Gelände rund um die Rennstrecke des Parcmotor de Castellolí absolviert. Mit Rallye-Bikes werden Etappen-Simulationen gefahren. Das Areal von Castellolí befindet sich zwischen Igualada und Terrassa im Nordwesten der Metropole Barcelona.

Der 44-jährige Viladoms hat seine Karriere 2016 beendet und wechselte ins Management. 2014 fuhr er bei der Dakar-Rallye auf Rang 2.