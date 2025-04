Brian Uriarte gewinnt Rookies-Cup-Auftakt in Jerez

Brian Uriarte: Schnellster Rookie beim Cup-Auftakt in Jerez

Zu Beginn des ersten Rookies Cup Kräftemessens schlugen die etablierten Piloten Kapitel. Brian Uriarte, Hakim Danish und Veda Pradama setzten zu einer Dreier-Flucht an. Uriarte siegte, Leo Rammerstorfer auf Platz 11.

Kaum waren die Rauchschwaden nach dem MotoGP-Sprint von Jerez abgezogen, machten sich 25 Piloten des Red Bull Rookies Cup zum ersten Saisonrennen auf den Weg. Bei herrlichen Bedingungen standen 14 Runden auf dem Fahrplan. Aus deutschsprachiger Sicht tragisch – Lennox Phommara, der einzige Schweizer im Feld, konnte nicht am Auftakt teilnehmen. Im Training hatte sich der Youngster einen komplizierten Bruch im Fuß zugezogen. Während der Eidgenosse bereits nach Barcelona zu GP-Arzt Dr. Mir überführt war, stritt sich das Feld um die Plätze.

Von P1 ins Rennen gegangen war Routinier Hakim Danish. Der Malaysier war schneller als Brian Uriarte und Leo Rammerstorfer. Der junge Österreicher hatte sich erstmals einen Platz in der Startreihe 1 erkämpft. In das Rennen kam der einzig verbliebene deutschsprachige Fahrer nicht überragend. Schnell hatten sich Uriarte, Pratama und Danish in einem Dreierzug abgesetzt. Leo Rammerstorfer folgte auf Rang 5 mit bereits zwei Sekunden Abstand zur Spitze.

Ganz schlecht lief es für Lucas Brown. Der Brite flog in Kurve 4 gewaltig ab, blieb aber unverletzt.

Nach fünf Runden hatte sich das erfahrene Trio mit Pratama, Danish und Uriarte bereits um drei Sekunden vom Feld abgesetzt. Für den Österreicher Rammerstorfer ging es nun darum, sich in der großen Verfolgergruppe zu behaupten. Fünf Runden vor Schluss gab es einen weiteren Unfall mit Kerman Tinez aus Venezuela und Yaroslav Karpushin aus Kirgisistan. Dadurch wurde die Gruppe auseinandergerissen und Rammerdorfer fand sich vor dem Finale auf Platz 8 wieder.

Im Schlussspurt ging es traditionell hart aber fair zur Sache. Das beste Ende auf den KTM-Einheitsrennern mit 250er-Rennmotoren und Pirelli-Slicks verbuchte der Europäer. Denn nach einem Fahrfehler musste Pratama kurz in den Kies und verlor den Anschluss, und mit der besseren Linie im letzten Sektor erreichte Brian Uriarte die letzte Kurve als Führender. Der 16-Jährige aus Santander behielt die Ruhe und siegte mit nur 0,037 sec vor Danish und dem enttäuschten Pratama. Carter Thompson aus Australien und der Argentinier Marco Morelli komplettierten beim Auftakt die Top-5. Leo Rammerstorfer holte Punkte, blieb aber als Elfter nach der starken Quali hinter seinen eigenen Erwartungen.

Mit Feld auch ein weiblicher Rookie. Die Spanierin Alejandra Fernandez zeigte einen soliden ersten Auftakt und brachte ihr Bike auf Rang 19 ins Ziel.

Ergebnisse Red Bull Rookies Cup Jerez, Rennen 1 (26. April):

1. B. Uriarte (E), KTM, 14 Runden in 25:37,402 min

2. H. Danish (Mal), KTM +0,037 sec

3. V. Pratama (IND), KTM, +3,227

4. C. Thompson (AUS), KTM, +6,328

5. M. Morelli (ARG), KTM, +6,419

6. B. Fernandez (E), KTM, +6,427

7. Z. Mitani (JP), KTM, +6,562

8. D. Gonzalez (E), KTM, +6,612

9. G. Pugliese (I), KTM, +6,823

10. G. Planques (F), KTM, +7,146

11. Leo Rammerstorfer (AT), KTM, +7,946

12. K. Singhapong, (TA), KTM, +21,070

13. J. Pons (E), KTM, +24,260

14. K. Mononyana (ZA), KTM, +24,678

15. K. Ramadhipa (IND), KTM, +24,682