Red Bull Rookies: Start in 19. Saison für 26 Talente

Zwei Tage konnten sich die 26 Teilnehmenden der diesjährigen Nachwuchsschule in Aragón warmfahren. Unter ihnen Lenoxx Phommara aus der Schweiz und Leo Rammerstorfer aus Österreich.

Einen deutschen Teilnehmer sucht man in der 19. Ausgabe des Red Bull MotoGP Rookies Cup vergeblich. Aus der Schweiz und Österreich werden erneut Lenoxx Phommara und Leo Rammerstorfer um Punkte kämpfen. In Aragon bekamen die Teilnehmenden nun ihre Ausrüstung zugeteilt und trafen sich zum Foto-Shooting. Samstag und Sonntag gab es reichlich Zeit, um mit der KTM Streckenerfahrung zu sammeln, bevor die Saison Ende April in Jerez im Rahmen der MotoGP losgeht.

Brian Uriarte ist einer der Fahrer, die man nach dessen erfolgreichen Saison 2024 auch in diesem Jahr im Auge behalten sollte. «Es ist toll, wieder hier zu sein, wieder auf der KTM zu fahren und meine Freunde zu sehen», schwärmte der 16-jährige Spanier. In der letzten Saison belegte er mit drei Siegen in seiner ersten Saison den zweiten Platz im Cup. «Ich bin sehr froh, dass es so gut gelaufen ist, denn ich musste mich nach einem Motocross-Unfall von einem Armbruch erholen. Ich fühle mich aber gut und stark und freue mich auf die Saison. Das Motorrad fühlt sich großartig an, es ist dasselbe wie letztes Jahr und wir haben kaum Änderungen vorgenommen. Ja, die Leute sagen mir, dass ich ein Titelanwärter bin, und ich hatte letztes Jahr eine gute Saison, aber jetzt fangen wir alle bei null an und es sind viele gute Fahrer hier, viele schnelle Fahrer, und wir werden den Champion erst am Ende der Saison kennen.»

Mit Alejandra Fernández und Kiandra Ramadhipa sind in diesem Jahr auch wieder zwei Frauen mit am Start. Bei einem guten Abschneiden sicherlich auch Kandidatinnen für die Frauen-WM WorldWCR, die 2025 in ihre zweite Saison startet.

Lenoxx Phommara wird erneut die Schweiz im Cup vertreten. «Ende November habe ich die JuniorGP-Meisterschaft beendet und dann begann meine Off-Season», erzählt er über seine Winterpause. «Den ganzen Dezember über habe ich mich darauf konzentriert, zu Hause in der Schweiz fit zu bleiben. Ich konnte viel Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden verbringen, was wirklich wertvoll war. Weihnachten und Neujahr verbrachten wir auf Teneriffa, wo wir die Sonne genossen, Rad fuhren und sogar surften. Gleich Anfang Januar begann mein Training vor der Saison. Ich habe mit einem neuen Trainer zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass ich für die Saison körperlich in Bestform bin. Nach einer langen Pause vom Bikesport machte ich mich am 13. Januar auf den Weg nach Spanien, wo ich derzeit lebe. Ich langweile mich ganz sicher nicht.»

«Ich habe mit dem Training in Pakostas Riders Factory begonnen und hart daran gearbeitet, meine Fähigkeiten auf dem Motorrad so weit wie möglich zu verbessern», erzählte er weiter. «Für mich war es das erste Mal, dass ich meine Saisonvorbereitung in Spanien verbringe, und auch das erste Mal, dass ich vor Saisonbeginn richtig auf einem Motorrad trainieren kann. In den vergangenen Jahren hatte ich vor dem ersten Rennen kaum Zeit auf dem Motorrad – ich bin normalerweise fast ohne Fahrvorbereitung direkt in die Saison gestartet. Aber dieses Jahr ist alles anders. Wir trainieren auf die richtige Art und Weise, und ich werde bereit sein, zu kämpfen. Ich trainiere jeden Tag hart und strenge mich an, um bis zum Saisonstart ein ganz neues Niveau zu erreichen. Ich habe bereits viel gelernt, indem ich mit vielen starken WM-Fahrern trainiert habe. Jetzt liegt der Fokus darauf, mich weiter zu verbessern und mich vollständig auf die ersten Rennen vorzubereiten.»

Red Bull Rookies Termine 2025

26.-27. April Jerez (SPA)

10.-11. Mai Le Mans (FRA)

07.-08. Juni Aragon (SPA)

21.-22. Juni Mugello (ITA)

12.-13. Juli Sachsenring (GER)

16.-17. August Spielberg (AUT)

13.-14. September Misano (ITA)

Teilnehmende 2025

4 Sullivan Mounsey (GBR)

5 Leo Rammerstorfer (AUT)

7 Beñat Fernandez (SPA)

9 Luca Agostinelli (VNM)

11 David González (SPA)

13 Hakim Danish (MAL)

16 Joel Pons (SPA)

17 Yaroslav Karpushin (KGZ)

22 Alejandra Fernández (SPA)

24 Guillem Planques (FRA)

29 Lucas Brown (Great Britain GBR)

31 Giulio Pugliese (Italy ITA)

32 Kiandra Ramadhipa (Indonesia INA)

34 Zen Mitani (Japan JPN)

36 Jurrien van Crugten (NED)

40 Gabriel Tesini (SMR)

45 Kgopotso Mononyane (RSA)

48 Lenoxx Phommara (SUI)

50 Carter Thompson (AUS)

51 Brian Uriarte (SPA)

54 Veda Pratama (INA)

70 Kristian Daniel Jr. (USA)

72 David Da Costa (FRA)

77 Kerman Tinez (VEN)

85 Kiattisak Singhapong (THA)

95 Marco Morelli (ARG)