Doppelsieg: Veda Pratama gewinnt wieder in Mugello

Wie in Rennen 1 entschied sich der Sieg erst auf den letzten Zentimetern. Veda Pratama zeigte große Klasse und holte mit perfektem Timing Sieg Nummer 2. Rammerstorfer kämpfte, lief am Sonntag aber nur als Elfter ein.

Nach einem unfassbar spannenden ersten Rennen der Rookies am Samstagabend, war ein Steigerung in Sachen Zweikampftraining kaum mehr möglich. Bis zum Zielstrich hatten sich alle Piloten der Punkteränge in einer XL-Spitzengruppe um den Sieg gerauft. Veda Pratama aus Indonesien hatte nach 13 Runden in brütender Hitze triumphiert und Österreicher freute sich über den beherzten Ritt von Leo Rammerstorfer bis auf Position 4.

In der Nacht auf Sonntag hatte es in Mugello geregnet. Zum Start des zweiten Rennens war die Piste zwar wieder abgetrocknet, doch die Temperaturen hatten sich gefühlt halbiert.

Zunächst entwickelte sich das achte Rennen der Saison zu einer Wiederholung der ersten Wettfahrt, kein Pilot konnte dem Feld entfliehen. Mitverantwortlich dafür: die 1141 Meter Zielgerade von Mugello, auf der sich die Piloten per Windschatten immer wieder erfolgreich ansaugten.

Nach drei Runden hatte sich Carter Thompson aus Australien an die Spitze gesetzt. Eng auf der Thailänder Singhapong, der Brite Mounsey sowie der japanische Rookie Zen Mitani. Nur eine Runde später war nur noch der Thailänder in den Top 5 zu finden, alle anderen waren im Windschatten verschwunden. Nun hatte der zweite der Meisterschaft, Brian Uriarte, die Führung vor Benat Fernandez übernommen.

Einen schlechten Start erwischte Leo Rammerstorfer. Der Linzer fiel von Position 10 auf 18 zurück, kämpfte sich aber zügig wieder in Richtung Top 10. Mit weniger als einer Sekunde Rückstand auf Uriarte und am Hinterrad von Vortagessieger Pratama hatte der Österreicher noch alle Chancen auf einen Spitzenplatz.

Sechs Runden vor Schluss fiel ein Youngster aus der Spitzengruppe. Zum Frust der Italiener stürzte mit Giulio Pugliese nicht nur ein Landsmann, sondern auch der Dritte von Rennen 1.

Währenddessen unternahm Brian Uriarte alles, um die Spitzengruppe zu verkleinern – ohne Erfolg. Drei Runden vor Schluss entwickelte sich der nächste Mugello-Klassiker mit 17 aufgefädelten Red-Bull-Kadetten.

Das Finale: Pratama, der sich wieder in Szene gesetzt hatte, ging als Führender in den vorletzten Umlauf, wurde wieder einkassiert und konnte sich aber erneut auf Platz 1 pressen. Uriarte auf 2, vor dem Amerikaner Daniel und Morelli aus Argentinien. In der letzten Kurve verlor der Indonesier eine Position an die USA – aus dem Windschatten konnterte Veda Pratama auf den letzten Zentimetern zum Mugello-Doppelsieg. Hinter Cup-Leader Danish, der sich noch auf Platz 2 gesaugt hatte, ging Rang 3 mit Benat Fernandez nach Spanien.

Leo Rammerstorfer kämpfte bis zum Strich in der Spitzengruppe, musste sich in Lauf 2 aber mit Platz 11 begnügen. Beachtlich schlug sich der Schweizer Lennox Phommara. Nach seiner Verletzungspause in Mugello erstmals wieder am Start, verpasste er als 16. Nur knapp einen Punkt.

Ergebnisse Red Bull Rookies Cup Mugello, Rennen 2 (22. Juni):

1. V. Pratama (IND), KTM, 13 Runden in 26:44,347 min

2. H. Danish (MAL), KTM, +0,011 sec

3. B. Fernandez (E), KTM, +0,068

4. M. Morelli (RA), KTM, +0,114

5. B. Uriarte (E), KTM, +0,250

6.Y. Karpushin (KZG), KTM, +0,262

7. D. Gonzalez (E), KTM, +0,565

8. Ramadhipa (IND), KTM, +0,708

9. K. Daniel (USA), KTM, +1,372

10. S. Mounsey (GB), KTM, +1,428

11. Leo Rammerstorfer, (A), +1,462

12. Z. Mitani (J), KTM, +1,567*

13. K. Tinez (YV), KTM, +1,475

14. L. Agostinelli (VN), KTM, +1,653

15. K. Singhapong (T), KTM, +1,723