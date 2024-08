FSBK Carol: Foray oder Techer? Entscheidung offen!

Nach dem Doppelsieg von Kenny Foray im französischen Carole kann ihm nur noch der ehemalige WM-Pilot Alan Techer einen Strich durch die Titelverteidigung machen. Entscheidung fällt im Finale.

Am vergangenen Sonntag richteten der französische Motorradverband und der MC Motors Events die sechste und vorletzte Runde der Französischen Superbike-Meisterschaft auf dem Circuit Carole in der Nähe von Paris aus. An diesem Renntag kamen viele Fahrer ihrem Traum, französischer Meister zu werden, ein Stück näher.

Superbike Rennen 1: Foray ganz allein

Der Meisterschaftsführende machte keine Ausnahme von der Regel. Bei guten Streckenbedingungen legt der Fahrer mit #1 BMW einen feurigen Start hin. Kenny Foray (BMW Tecmas - Michelin) wollte seine Führung in der Tabelle im Hinblick auf das Finale ausbauen. Er konnte frei fahren. Hinter ihm lieferten sich Jérémy Guarnoni (Team MDS - Dunlop) auf Platz 2 und Mike di Meglio (Honda Team CBO Racing France - Michelin) auf Platz 3 ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Auf dem vierten Platz landete der vorläufige Zweite der Meisterschaft, Alan Techer (Honda Team CBO Racing France - Michelin). Mathieu Gines (Team 41 Performance - Michelin) vervollständigt die Top 5.

Foray, der konstant und ruhig unterwegs war, hielt die Führung auch zur Halbzeit des Rennens. Er hat nun drei Sekunden Vorsprung auf di Meglio, der Zweiter war, nachdem er Guarnoni auf Platz 3 verdrängt hatte. Techer versuchte von Platz 4 aus, den Anschluss zu kriegen.

Den Sieg holte dann erwartungsgemäß Kenny Foray. Er baute damit seine Führung in der Meisterschaft weiter aus und sicherte sich noch mehr Selbstvetrauen für den weiteren Verlauf des Tages und der Saison. Auf den Plätzen 2 und 3 folgten die beiden Toulouser Mike di Meglio auf Platz 2 und Jeremy Guarnoni auf Platz 3. Für Techer und Gines blieb es bei den Plätzen 4 und 5.

Superbike Rennen 2: Doppelsieg des Titelverteidigers

Auch wenn Kenny Foray die Meisterschaft anführt, ist in der Französischen Superbike-Meisterschaft noch nichts entschieden. Die Topfahrer kommen immer besser in Fahrt und liefern sich einen erbitterten Kampf.

Nach fünf Runden im zweiten Lauf wurde eine rote Flagge geschwenkt, nachdem ein Fahrer am Ende des Feldes gestürzt war. Die Fahrer nahmen das Rennen nach kurzer Pause wieder für 18 Runden auf. Beim Re-Start waren es die Hondas, die die Führung übernahmen. Alan Techer setzte sich an die Spitze, dicht gefolgt von Mike di Meglio auf Platz 2. Mathieu Gines gesellte sich auf Platz 3 dazu. Pole-Setter Kenny Foray fiel auf den vierten Platz zurück, ließ sich davon aber nicht sonderlich beeindrucken. Jérémy Guarnoni vervollständigte die Top 5.

Die Fahrer boten den Zuschauern, die sich rund um die Rennstrecke versammelt hatten, ein ordentliches Spektakel. Die ersten sechs Plätze lagen in diesem Rennen sehr eng beieinander. Sechs Runden vor Schluss ging Foray wieder in Führung, nachdem er von einem Fehler des viertplatzierten Gines und des drittplatzierten Techer profitiert hatte.

Im Ziel machte dann Foray zum zweiten Mal den Sieg klar. Mit ihm auf dem Podest Techer und di Meglio. Die Titelentscheidung zwischen Foray und Techer muss bis zum Finale warten.

Meisterschaftsstand FSBK 2024

1- Kenny FORAY - 255 Punkte.

2- Alan TECHER - 220 Punkte

3 - Mike DI MEGLIO - 167 Punkte.

4 - Mathieu GINES - 149 Punkte

5 - Jérémy GUARNONI - 124 Punkte