Sieg und Meisterschaftsführung für David Datzer (BMW)

Mit seinem Doppelsieg bei den Rennen in Horice übernahm David Datzer die Führung in der IRRC Superbike. Nur fünf Punkte dahinter hat Lukas Maurer vor dem Finale gute Chancen auf die erfolgreiche Titelverteidigung.

Insgeheim hatte David Datzer (Datziii-Racing by TW3 Racing) damit gerechnet, dass er auf seiner Lieblingsrennstrecke in Horice der Meisterschaft der IRRC Superbike eine andere Wendung geben kann. Und tatsächlich, der deutsche BMW-Pilot zeigte sich bei der tschechischen Tourist Trophy bestens disponiert. Bereits im Training setzte er neue Maßstäbe und im ersten Lauf verbesserte er bei seiner Siegesfahrt seinen Rundenrekord um beinahe eine Sekunde.

Im zweiten Rennen drehte der Familienvater aus dem bayrischen Vilsbiburg noch einmal heftiger am Gasgriff. In der zweiten von zehn Runden markierte er mit 2:12,041 Minuten abermals eine neue Bestmarke. So sehr sich Erno Kostamo (38 Motorsport by Penz13) auch bemühte, an diesem Tag hatte der finnische Gastfahrer gegen seinen Markenkollegen nicht den kleinesten Funken einer Chance.

Wie im ersten Lauf landete Lukas Maurer an der dritten Stelle. Zwei Runden konnte er sich sogar vor Kostamo halten, mit Fortdauer des Rennens fiel der Schweizer Titelverteidiger, der nach den Problemen im zweiten Qualifying sogar die Schwinge seiner Yamaha tauschen musste, immer weiter zurück. In der Zwischenwertung der Meisterschaft liegt er vor dem Finale in Frohburg lediglich fünf hinter Datzer.

Pech hatte Come Geenen (100% Moto Brussels), der als überlegen Führender der Gesamtwertung nach Tschechien gekommen war. Nach einem Sturz im Kampf mit Maurer um den dritten Platz in der finalen Phase des ersten Rennens fehlte der Belgier in der Startaufstellung zu Lauf 2 und musste kampflos seinen Kontrahenten das Feld überlassen.

Es war überhaupt in Tag der deutschen Piloten. Auch im zweiten Rennen zeigten Didier Grams (G&G Motorsport by BMW Motorrad) und Johannes Schwimmbeck (KFZ-Schwimmbeck #44) mit den Rängen 4 und 5, dass bei ihren Heimrennen in Frohburg mit ihnen zu rechnen sein wird. Hinter den beiden österreichischen Gastfahrern Florian Astner (Gamber Racing) und Thomas Altenhuber (Pinzgauer Racing Team) überquerte Rene Grundei vom Team ZSG – Racing als 14. (Neunter der IRRC-Wertung) die Ziellinie.

Etwas weiter zurück lieferte der Deutsche Nico Müller (Müller Motorsport by Edeka Meisel) etwas unbemerkt ein ausgezeichnetes Ergebnis ab. Wie im ersten Rennen eilte der BMW-Pilot nach dem Start dem Feld als Letzter nach. Im Laufe der zehn Runden konnte er Platz um Platz gutmachen. Am Ende reichte es zu Position 18, was nach Abzug der vielen Gastfahrer ihm immerhin noch vier Punkte einbrachte.

Während der Schweizer Olivier Lupberger (Team Moto Meile) zu beiden Rennen nicht antrat, blieb der Deutsche Jakob Kreller (KRC Racing Crew) im zweiten Durchgang punktelos, nachdem er sich im ersten Lauf den letzten Zähler gesichert hatte. Der Österreicher Thomas Altendorfer vom MSC Rottenegg beendete seinen Gastauftritt in der IRRC Superbike an der 21. Stelle.

Ergebnis IRRC Superbike Rennen 2 Horice (11. August)

1. David Datzer (D), BMW, 10 Runden. 2. Erno Kostamo (FIN)*, BMW, 3,078 sec zur. 3. Lukas Maurer (CH), Yamaha, +9,847 sec. 4. Didier Grams (D), BMW. 5. Johannes Schwimmbeck (D), BMW. 6. Luca Gottardi (I), BMW. 7. Markus Karlsson (S), BMW. 8. Tomas Toth (SK)*, Kawasaki. 9. Laurent Hoffmann (B), BMW. 10. Anssi Koski (FIN), Yamaha. Ferner: 12. Florian Astner (A)*, Kawasaki. 13. Thomas Altenhuber (A)*, Suzuki. 14. Rene Grundei (D), Kawasaki. 17. Nico Müller (D), BMW. 21. Thomas Altendorfer (A)*, BMW. 22. Christoph Kreller (D), BMW. *Gastfahrer (keine Punkte)

Zwischenstand IRRC Superbike nach 10 von 12 Rennen

1. David Datzer (D), BMW, 199. 2. Lukas Maurer (CH), Yamaha, 194. 3. Come Geenen (B), BMW, 172 Punkte. 4. Markus Karlsson (S), BMW, 107. 5. Didier Grams (D), BMW, 97. 6. Luca Gottardi (I), BMW, 72. 7. Wally Jacobs (NL), Suzuki, 67. 8. Jorn Hamberg (NL), Kawasaki, 62. 9.9. Tiziano Rosati (I), Yamaha, 57. 10. Rhys Hardisty (GB), Yamaha, 56. Ferner: 11. Johannes Schwimmbeck (D), BMW, 54. 14. Rene Grundei (D), Kawasaki, 32. 15. Andreas Jochum (D), Yamaha, 21. 18. Christoph Kreller (D), BMW, 14. 21. Olivier Lupberger (CH), Yamaha, 11.