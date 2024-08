BSB in Thruxton: Siebenkampf und Yamaha-Dominanz

Eng ging es zu in Thruxton: O'Halloran, Ryde und Vickers

In Thruxton sorgten erneut die Yamaha-Fahrer für eine spektakuläre Siegesserie, doch die Rennen blieben bis zum Ende spannend. Während Glenn Irwin (Ducati) ausfiel, führt Tommy Bridewell (Honda) in der Meisterschaft.

Sieben Fahrer sorgten im ersten Lauf der British Superbikes in Thruxton bis zum Fallen der Zielflagge für einen spannenden Kampf um den Sieg. Noch besser wurde es in der letzten Runde auf dem 3,791 km langen Kurs, denn insgesamt wechselte siebenmal die Führung im stark besetzten Superbike-Feld. Tommy Bridewell (Honda) begann die letzte Runde als Führender, stand dabei aber direkt unter Beschuss von den beiden Yamaha-Fahrern Danny Kent und Kyle Ryde.

Auch Ryan Vickers (Yamaha) und Billy McConnell (Honda) waren bei dieser spektakulären Schlussrunde zeitweise an der Spitze des Feldes zu finden. Mit einem Überholmanöver in der letzten Kurve sicherte sich Ryde dann den Sieg in einem legendären Rennen. Hinter dem Briten kam sein Teamkollege Vickers mit 0,168 Sekunden auf Platz 2. Dritter wurde Kawasaki-Pilot Jason O’Halloran, die Plätze 4 und 5 sicherten sich Bridewell und McConnell, der sein bestes Saisonergebnis holte. Leon Haslam war auf Rang 6 bester BMW-Fahrer.

Während Ryde am Sonntag in Rennen 2 chancenlos war und nur Platz 8 ins Ziel brachte, setzte sich Vickers auf seiner R1 in diesem Lauf in Szene. Der 25-Jährige gewann von Startplatz 15 mit einem Vorsprung von 0,5 Sekunden auf Max Cook, der seine Kawasaki auf Rang 2 ins Ziel brachte und damit sein erstes BSB-Podium feierte. Ex-Moto3-Weltmeister Danny Kent holte Position 3 vor Josh Brookes (BMW) und McConnell. Zuvor sorgte Glenn Irwin (Ducati) mit einem schweren Highsider für eine Rennunterbrechung, das Finale wurde zu einem Fünf-Runden-Sprint.

Im dritten Lauf am Sonntagnachmittag gelang Vorjahresmeister Bridewell ein starker Start und eine gute Anfangsphase. Doch der Honda-Star bekam ein Problem mit dem Quickshifter und musste deshalb einige Positionen hergeben. Vickers kontrollierte in der Folge das Rennen an der Spitze.

Obwohl der Yamaha-Pilot wie der sichere Sieger aussah, musste er in der letzten Kurve noch einmal alles geben, um auf seinem Bike sitzenzubleiben. Am Ende waren es nur 0,15 Sekunden, die ihn von Kent auf Rang 2 im Ziel trennten. Auf Rang 3 fuhr McConnell, der sein erstes Podium feierte und damit der 14. Fahrer 2024 auf dem Podest ist. Kyle Ryde, Charlie Nesbitt (Honda) und Tommy Bridewell komplettierten die Top-6.

In der Meisterschaft liegt Bridewell nach dem Wochenende in Thruxton auf Platz 1. Ryde fehlen 25 Zähler auf den Honda-Fahrer, Christian Iddon (Ducati) liegt auf Position 3. Weiter geht es in zwei Wochen mit dem Höhepunkt im Cadwell Park.

BSB-Stand nach 20 von 32 Rennen:

1. Bridewell, Honda, 248

2. Ryde, Yamaha, 223

3. Iddon, Ducati, 213

4. Glenn Irwin, Ducati, 201

5. Vickers, Yamaha. 198

6. Kent, Yamaha, 178

7. Haslam, BMW, 145

8. O'Halloran, Kawasaki, 142