Superbike-Kalender 2021: Neuer Termin für Estoril

Dass der Kalender der Superbike-WM 2021 weitere Änderungen erfahren würde, war zu befürchten. Dieses Mal wurde aber nur für das Meeting in Estoril ein neuer Termin gefunden.

Mit einem weiteren Kalender-Update reagiert Superbike-Promoter auf die weiterhin grassierende Corona-Pandemie und die daraus resultierenden behördlichen Reise- und Quarantäne-Bestimmungen.



Der diesjährige Kalender sah den Saisonauftakt in Assen vor, doch das Meeting in den Niederlanden musste, sowie auch der darauf folgende Event in Estoril, verschoben werden. Während für Assen ein Termin im Juli gefunden wurde, blieb der Zeitpunkt für die Veranstaltung in Portugal offen. Die Superbike-WM 2021 soll am 21.-23. Mai in Aragón beginnen.

Vor wenigen Minuten teilte die Dorna nun den neuen Termin für Estoril mit. Geografisch passend wird der Tross der seriennahen Weltmeisterschaft eine Woche nach Aragón Ende Mai auf der Piste bei Lissabon antreten.



Weiterhin glaubt die Dorna an die Durchführung der Überseerennen in San Juan/Argentinien und auf der noch nicht fertig gestellten Rennstrecke auf der Insel Lombok/Indonesien.

Weiterhin wird auch das Meeting in Phillip Island im Kalender geführt, das im November das Saisonfinale bilden soll. Doch die Umsetzung dieser Pläne ist unsicher. Denn Ende Oktober ist bereits die MotoGP auf der malerischen Rennstrecke zu Gast, und im November trägt die Formel 1 in Melbourne ihr Rennen aus.



Es ist zu befürchten, dass eine dritte hochkarätige Veranstaltung innerhalb nur vier Wochen zu viel des Guten für das Interesse der Australier wäre.



Außerdem würde die Superbike-WM ohnehin nur drei Monate später zum Auftakt der Saison 2022 nach Australien zurückkehren.

Kalender der SBK-WM 2021, Stand 16. April:

21.–23. Mai Aragon/Spanien

28.–30. Mai Estoril/Portugal

11.–13. Juni Misano/Italien

02.–04. Juli Donington Park/Großbritannien

23.–25. Juli Assen/Niederlande

20.-22. August Navarra/Spanien

03.–05. September Magny-Cours/Frankreich

17.–19. September Barcelona/Spanien

24.–26. September Jerez/Spanien

01.–03. Oktober Portimao/Portugal

15.–17. Oktober San Juan/Argentinien

12.–14. November Lombok/Indonesien

Offen Phillip Island/Australien