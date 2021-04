Aragón-Test: Yamaha-Superbike-Rookies tun sich schwer

Erstmals fuhr Yamaha-Werksfahrer Andrea Locatelli am Montag mit seiner R1 in Aragón, für GRT-Pilot Kohta Nozane ist sogar die Rennstrecke neu. Die beiden Superbike-Rookies hatten am ersten Testtag Probleme.

Yamaha ist zwar mit vier Piloten ist Yamaha zum Superbike-Test in Aragón gereist, doch das Fehlen des in Quarantäne befindlichen Toprak Razgatlioglu wiegt schwer. Der Türke wird von Niccolo Canepa ersetzt, der nach einer Beinoperationen vor zwei Monaten aber nicht in Bestform ist.



Als Vierter wurde erwartungsgemäß Garrett Gerloff vom GRT-Team schnellster Yamaha-Pilot. Werksfahrer Andrea Locatelli und Gerloff-Teamkollege Kohta Nozane büßten über eine Sekunde auf die Tagesbestzeit von Chaz Davies (Go Eleven Ducati) ein.

Locatelli kennt die Piste in Aragón gut, absolvierte am Montag aber seine ersten Runden mit einem Superbike auf der spanischen Piste – und stürzte!



«Das Gefühl ist nicht so schlecht und auch der Sturz änderte daran nichts, das war wichtig», sagte der Italiener. «Ich habe keinen blassen Schimmer, warum ich gestürzt bin. Vielleicht war es der Wind, aber letztendlich ist es egal, weil es kein Problem gab. Mit tat es nur leid, weil das Bike beschädigt war und ich etwa 30 Minuten verlor.»



«So richtig zufrieden bin ich aber nicht», gab der Yamaha-Pilot zu. «Das Gefühl auf dem Bike ist irgendwie seltsam. Und ich muss noch herausfinden, an welchem Bereich wir wirklich arbeiten müssen. Aber gut, es ist mein erster SBK-Test in Aragón und dafür läuft es ganz gut, weil ich mir neue Referenzpunkte suchen muss. In Barcelona und Misano fiel mir das leichter, aber hier ist es ganz anders. Sektor 1 bis 3 unterscheiden sich deutlich. Eigentlich ist nur der letzte Sektor gleich, weil er nur eine Kurve hat. Ich muss also noch die beste Linie finden, aber ich bin mir sicher, dass uns das am zweiten Tag gelingen wird und wir einen guten Job machen werden.»

Als Superbike-Rookie war Kohta Nozane noch nie in Aragón uns hatte noch viel mehr Mühe mit der Rennstrecke.



«Schon bei einer Ankunft hielt ich Aragón für eine schwere Rennstrecke, weshalb ich am Sonntag einen Rundgang zu Fuß machte. Da habe ich kapiert, dass es wirklich so ist», erzählte der Japaner. «Und das bestätigte sich auch bei meinen ersten Runden mit dem Motorrad. Verglichen mit Barcelona und Misano ist Aragón viel anspruchsvoller. Es gibt viele nicht einsehbare Kurven, was es mir noch schwerer macht. Montag war deshalb nur ein Lerntag für mich und ich bin glücklich damit. Am Dienstag haben wir einen weiteren Testtag und ich werde versuchen, mich weiter zu steigern. Wir haben bereits einige Daten gesammelt, um uns zu verbessern.»

Zeiten SBK-Test Aragon, 12. April 2021:

1. Chaz Davies (Go Eleven Ducati), 1:49,878 min

2. Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Ducati), 1:49,947

3. Scott Redding (Aruba.it Ducati), 1:49,989

4. Garrett Gerloff (GRT Yamaha), 1:50,527

5. Tito Rabat (Barni Ducati), 1:50,740

6. Andrea Locatelli (Pata Yamaha), 1:51,088

7. Axel Bassani (Motocorsa Ducati), 1:51,482

8. Kohta Nozane (GRT Yamaha), 1:51,711

9. Christophe Ponsson (Alstare Yamaha), 1:53,348

10. Niccolo Canepa (Yamaha), 1:53,685