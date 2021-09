Magny-Cours: Rennen der SSP- und SBK-WM live im TV 05.09.2021 - 06:53 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Was aus Magny-Cours im TV übertragen wird

Superbike-Fans mit Empfangsmöglichkeit von Eurosport2 können am am Sonntag auch das zweite Rennen der Susport-WM 2021 in Magny-Cours live im TV verfolgen. Die Superbike-WM wird umfangreicher aus ServusTV übertragen.