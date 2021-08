8h Suzuka abgesagt – Kawasaki-Stars bitter enttäuscht

Eine der vielen Rennveranstaltungen, die auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie abgesagt wurden, ist das legendäre Acht-Stunden-Rennen in Suzuka. Die Kawasaki-Stars Jonathan Rea und Alex müssen sich bis 2022 gedulden.

Das gab es auch noch nie: Nachdem Kawasaki das prestigeträchtige Rennen 2019 mit Jonathan Rea und Leon Haslam gewann, wird das japanische Werk erst drei Jahre später im Jahr 2022 seinen Titel verteidigen – wegen der behördlichen Bestimmungen wurde das 8h Suzuka vor wenigen Tagen zum zweiten Mal in Folge abgesagt.



Auch wenn sich Kawasaki nun bereits im dritten Jahr als aktuelle Suzuka-Sieger bezeichnen kann, begeistert sind Jonathan Rea und Alex Lowes von der neuerlichen Absage nicht. Die beiden Superbike-Stars sind bekennende Suzuka-Fans und fieberten dem spektakulären Event entgegen.

Rea gewann das 8h mit Honda 2012 und mit Kawasaki 2019; Lowes gehörte 2016, 2017 und 2018 zur Yamaha-Siegermannschaft. Erstmals wären die Teamkollegen in der Superbike-WM auch in Suzuka in einem Team gewesen.



«Es ist wirklich schade, dass die 8h Suzuka abgesagt wurden. Es ist immer eine großartige Gelegenheit, das gesamte Top-Management von Kawasaki und die asiatischen Kawasaki-Fans zu treffen, die uns das ganze Jahr über unterstützen», bedauerte Rea. «Es ist ein unglaubliches Rennen aus technischer und aus menschlicher Sicht. Natürlich müssen wir alle Sicherheitsprotokolle für die Veranstaltung einhalten, dazu stehe ich voll und ganz. Und es ist besser, diese Entscheidung frühzeitig zu treffen, als kurz vor dem Rennen. Ich hoffe, Suzuka in Zukunft wieder besuchen zu können.»

Man darf getrost davon ausgehen, dass die Superbike-Stars von Kawasaki auch im nächsten Jahr das Dream-Team bilden werden.



«Ich bin sehr enttäuscht, dass wir nicht nach Suzuka gehen. Ich war so aufgeregt – erstens mit Johnny zusammenzuarbeiten, weil ich denke, dass wir ein sehr gutes Team bilden würden. Und zweitens, weil ich bei diesem Event schon sehr erfolgreich war», zeigte sich auch Lowes enttäuscht. «Für Kawasaki in Japan zu fahren ist etwas, auf das ich mich sehr freue. Ich habe mich wirklich darauf gefreut, deshalb bin ich traurig, dass wir es dieses Jahr nicht tun werden. Es ist eine Enttäuschung, dass das 8h aus dem Kalender gestrichen wurde.»



Das 8h Suzuka sollte am 7. November stattfinden.