So sieht die Puccetti Kawasaki von Tom Sykes (37) aus

Am Sonntagabend präsentierte das Kawasaki-Team Puccetti Racing sein Engagement in der Superbike- und Supersport-WM 2023. Im Mittelpunkt stand Aushängeschild Tom Sykes mit seiner ZX-10RR.

Puccetti Racing feierte am Sonntagabend nicht nur seine Teampräsentation für die seriennahe Weltmeisterschaft 2023, sondern auch sein 20. Jubiläum. Mit viel Leidenschaft und Geschick entwickelte Manuel Puccetti sein Team zu einer der besten Adressen im Paddock.

Unter eigener Flagge bringt das Kawasaki-Team in diesem Jahr jeweils ein Motorrad in der Superbike- und Supersport-WM an den Start, die von Tom Sykes und Can Öncü pilotiert werden.

Der 37-jährige Sykes kehrt vier Jahre nach seiner letzten Saison mit Kawasaki auf das Motorrad zurück, mit dem er seine größten Erfolge feierte. Ein WM-Titel (2013), 34 Siege und 48 Pole-Positions hat der Engländer mit der ZX-10RR eingefahren, erfolgreicher ist nur Rekordweltmeister Jonathan Rea. Die spannende Frage ist, ob Sykes nach einem mageren Jahr mit Ducati in der BSB und drei erfolglosen Saisons mit BMW in der SBK-WM seine frühere Klasse wieder erreichen kann.

Sykes ist bewusst, dass selbst Top-3-Ergebnisse kein Selbstgänger sein werden. Beim letzten Test in Portimão büßte der Haudegen 1,9 sec auf die Testbestzeit von Alvaro Bautista (Ducati) ein, belegte damit aber immerhin den respektablen zehnten Platz. «Ich bin froh, zurück zu sein und diese Chance mit Manuel zu haben», versicherte Sykes. «Ich habe verstanden, was ich an der Maschine verbessern muss. Der Test in Jerez war grundlegend, in Portimão haben wir weitere Anpassungen vorgenommen. Wir sind auf dem richtigen Weg und haben gewissenhaft gearbeitet.»

Öncü, der WM-Dritte des Vorjahres, wird 2023 seine vierte Saison in der mittleren Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft absolvieren. Der Türke hat einen Fünf-Jahres-Vertrag und soll Kawasaki in der Supersport-Kategorie wieder an die Spitze bringen – wie zuletzt 2016 sein Mentor Kenan Sofuoglu.

Ebenfalls im Rahmen der Teampräsentation hatte das neue Supersport-Team Vince64 mit John McPhee einen Auftritt.