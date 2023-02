Petronas MIE Honda: «Ähnlich den Werksmaschinen»

Hafizh Syahrin und Eric Granado fuhren während des zweitägigen Superbike-WM-Tests in Portimao erstmals mit ihrer diesjährigen Honda Fireblade. Obwohl der Rückstand riesig war, herrscht große Zuversicht.

Während des zweitägigen Portimao-Tests sahen wir die MIE-Piloten Eric Granado und Hafizh Syahrin erstmals auf Motorrädern, die ursprünglich nicht von ihrem Team, sondern von der Honda Racing Corporation aufgebaut worden waren. Technisch sind sie auf dem Stand, wie sie die Werksfahrer Xavi Vierge und Iker Lecuona beim letzten Europa-Event Anfang Oktober 2022 in Portugal hatten.

© GeeBee Images Alvaro Bautista © GeeBee Images Jonathan Rea © GeeBee Images Loris Baz © GeeBee Images Scott Redding © GeeBee Images Toprak Razgatlioglu © GeeBee Images Michael Ruben Rinaldi © GeeBee Images Dominique Aegerter © GeeBee Images Axel Bassani © GeeBee Images Alex Lowes © GeeBee Images Danilo Petrucci © GeeBee Images Remi Gardner © GeeBee Images Michael van der Mark © GeeBee Images Xavi Vierge © GeeBee Images Philipp Öttl Zurück Weiter

Weil die Rennstrecke am Dienstag und Mittwoch ausgebucht war, erhielt MIE für seine vier Fahrer, neben den beiden Genannten waren auch die Supersport-Piloten Tarran Mackenzie und Adam Norrodin dabei, nur zwei Startplätze. Jeder kam deshalb nur jeweils den halben Tag zum Fahren.

Während die Werksteams von Ducati, Kawasaki und Yamaha bereits am Feinschliff für den Saisonstart am letzten Februar-Wochenende in Australien arbeiteten, war MIE mit der Grundabstimmung beschäftigt.

«Das war nicht schlecht», urteilte Syahrin beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Ich hatte ja nur zwei halbe Tage und es waren jeweils sehr viele Bikes auf der Strecke. Die anderen waren bereits in Jerez. Für mich war es der erste Test, weil erst alles vorbereitet werden musste. Ich musste mich erst wieder an die Geschwindigkeit gewöhnen, ich fuhr zwei Monate kein Motorrad. Am zweiten Tag benutzte ich ein neues Motorrad, das ähnlich den Werksmaschinen ist. Einige neue Teile haben wir aber noch nicht bekommen. Das Motorrad ist ganz gut – ich hoffe aber, dass es in Australien besser sein wird. Dort haben wir zwei volle Tage zur Verfügung und müssen uns auch hoffentlich nichts teilen.»

Der Malaysier verlor beinahe 4,6 sec auf die Bestzeit von Alvaro Bautista (Ducati), zur schnellsten Honda fehlen Syahrin 3,8 sec. Teamneuling Granado war 0,4 sec schneller. Auf den Einsatz eines Qualifyer-Hinterreifens verzichteten beide.

«Wir wissen, dass die Meisterschaft jedes Jahr stärker wird», hielt Syahrin fest. «Früher fuhren nur die Top-3 vorneweg. Doch es gibt starke Rookies und auch Petrucci, dadurch wird es für alle interessanter – und schwieriger. Wir wollen ihnen eine gute Show liefern. Wenn alles gut läuft, will ich es in die Top-10 schaffen. Und jedes Rennen in den Punkten beenden – das ist meine Priorität. Letzte Saison waren Punkte für uns nur schwer erreichbar, wir wurden aber immer besser. Ich hoffe, dass uns das dieses Jahr eher gelingt.»