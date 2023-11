Superbike-WM 2024: Invasion der MotoGP-Piloten

Über ein Drittel der Teilnehmer an der Superbike-WM 2024 hat eine Vergangenheit in der MotoGP. Nimmt man die mit Moto2-Erfahrung hinzu, sind es sogar über 60 Prozent!

Das Teilnehmerfeld der Superbike-WM 2024 steht fest. 23 Piloten in 16 Teams werden im kommenden Jahr in der Startaufstellung stehen. Mit Andrea Iannone und Sam Lowes (beide Ducati) geben zwei ehemalige MotoGP-Piloten ihr Debüt in der Top-Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft. Betrachtet man sich die Fahrer der kommenden Saison genauer, fallen einem noch weitaus mehr Fahrer mit MotoGP-Vergangenheit auf – es sind acht!

Angeführt vom zweifachen Superbike-Weltmeister Álvaro Bautista (Ducati) haben auch Danilo Petrucci (Ducati), Iker Lecuona (Honda), Scott Redding (BMW), Remy Gardner (Yamaha) und Tito Rabat (Kawasaki) mindestens eine Saison in der Königsklasse verbracht. MotoGP-Sieger sind aber nur Petrucci und Iannone.

Lowes, Iannone, Lecuona, Gardner, Redding und Rabat haben außerdem mindestens eine Moto2-Saison auf dem Buckel. Dazu gesellen sich die beiden deutschsprachigen Teilnehmer Dominique Aegerter und Philipp Öttl (beide Yamaha) sowie Andrea Locatelli /Yamaha), Nicolò Bulega (Ducati), Xavi Vierge (Honda) und Isaac Vinales (Kawasaki).

In Summe sehen wir also 14 Piloten (das entspricht 61 Prozent) mit Erfahrung aus den aktuellen GP-Kategorien. Im Superbike-Paddock haben davon Álvaro Bautista (2x SBK), Dominique Aegerter (2x SSP), Andrea Locatelli (1x SSP), Nicolò Bulega (1x SSP) und Sam Lowes (1x SSP) WM-Titel gewonnen.

SBK-Fahrer mit mindestens einer MotoGP-Saison: Fahrer Rennen WM-Titel Siege Podestplätze Danilo Petrucci 171 0 1 10 Álvaro Bautista 159 0 0 3 Andrea Iannone 118 0 1 11 Scott Redding 90 0 0 2 Tito Rabat 79 0 0 0 Iker Lecuona 36 0 0 0 Remy Gardner 20 0 0 0 Sam Lowes 18 0 0 0 SBK-Fahrer mit mindestens einer Moto2-Saison: Fahrer Rennen WM-Titel Siege Podestplätze Dominique Aegerter 168 0 1 7 Sam Lowes 152 0 10 26 Xavier Vierge 110 0 0 0 Remy Gardner 93 1 6 17 Tito Rabat 83 1 13 33 Scott Redding 66 0 3 14 Andrea Locatelli 55 0 0 0 Iker Lecuona 55 0 0 2 Andrea Iannone 51 0 8 19 Isaac Vinales 50 0 0 0 Nicolo Bulega 49 0 0 0 Philipp Öttl 16 0 0 0

Fahrer und Teams der Superbike-WM 2024:



Ducati:

Aruba.it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven: Andrea Iannone (I)

Marc VDS: Sam Lowes (GB)

Barni Spark: Danilo Petrucci (I)



Yamaha:

Pata Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT: Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing: Bradley Ray (GB)

GMT94: Philipp Öttl (D)



Honda:

HRC: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE: Mackenzie (GB), Adam Norrodin (MAL)



BMW:

ROKiT Motorrad Motorsport: Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Bonovo action: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki:

KRT: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Puccetti: Tito Rabat (E)

Pedercini: Isaac Vinales (E)