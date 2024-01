Marc VDS Ducati: Glamouröse Präsentation im Schloss

In der Superbike-WM 2024 wird erstmals das langjährige GP-Team Elf Marc VDS dabei sein. Montagabend fand die Präsentation statt, als Örtlichkeit wurde das prächtige Schloss in Modave gewählt.

Das Team von Marc van der Straten macht 2024 neue Erfahrungen, SBK ist nach MotoGP, Moto2, Moto3 und MotoE bereits die fünfte Meisterschaft, an welcher es teilnimmt.

Die Eckpfeiler waren schon länger bekannt: Als Fahrer wählte Marc VDS seinen langjährigen Moto2-Piloten und früheren Supersport-Weltmeister Sam Lowes, die Werkstatt ist in den Räumlichkeiten des Moto2-Teams in Belgien untergebracht. Als Crew-Chief hat Lowes den erfahrenen Giovanni Crupi, der bislang als leitender Techniker für das Ducati-Superbike-Testteam arbeitete.

Am Montagabend fand in Modave, die Gemeinde liegt 100 Kilometer südwestliche der belgischen Hauptstadt Brüssel, im dortigen Schloss die glamouröse Präsentation statt. Neben Superbike-Pilot Sam Lowes wurden auch die Moto2-Fahrer Tony Arbolino und Filip Salac vorgestellt. Die Lackierungen der Motorräder sind in beiden Klassen identisch, als Hauptsponsor tritt Mineralölgigant Elf auf.

«Ich bin sehr glücklich und stolz, weiterhin mit diesem großartigen Team zusammenzuarbeiten und erneut für Marc zu fahren», erzählte Sam Lowes, der Zwilling von Kawasaki-Werksfahrer Alex. «Für mich ist es eine große neue Herausforderung, nach langer Zeit die Kategorie zu wechseln, und ich bin sehr glücklich und motiviert, damit zu beginnen. Ich möchte mich ganz herzlich bei Marc dafür bedanken, dass er mich gebeten hat, der erste Fahrer seines Teams in der Superbike-WM zu sein. Das Motorrad ist wunderschön und es ist ein unglaubliches Gefühl, eine Ducati zu fahren.»

«Ich muss nur das Motorrad, die Reifen und das Format an einem Rennwochenende mit den drei Läufen lernen», ergänzte der Engländer schmunzelnd. «Das erste Ziel bei den Tests wird sein, das Bike anzupassen und mich wohlzufühlen. Ich brauche nur Runden und Kilometer, um die Dinge zu verstehen. Aber das wird kommen. Müssten wir heute Rennen fahren, könnten wir meines Erachtens einen guten Job erledigen. Das Ziel ist jedoch, an der Spitze zu kämpfen. Ich hoffe, im Kampf um Podestplätze und Siege dabei zu sein und viel zu lernen. Außerdem muss es mein Ziel sein, der beste Privatfahrer zu sein.»

Nach seinem Supersport-Titel wechselte Sam Lowes 2014 in die Moto2-WM, in welcher er bis zum Ende der Saison 2023 fuhr. 2017 machte er mit Aprilia einen erfolglosen Abstecher in die MotoGP-WM. In der Moto2 hat der 33-Jährige zehn Rennen gewonnen und stand 26 Mal auf dem Podium. Seinen Speed bewies er auch mit 20 Pole-Positions und zwölf schnellsten Rennrunden. In der Gesamtwertung schaffte er es 2020 mit dem Team Marc VDS auf Platz 3, in den Jahren 2015 und 2021 wurde er Vierter.

Fünf Teams vertrauen in der kommenden Saison auf Motorräder aus Borgo Panigale und bringen insgesamt sechs Fahrer auf einer Ducati V4R an den Start: Aruba.it tritt mit Weltmeister Alvaro Bautista und Supersport-Champion Nicolo Bulega an, Barni macht mit Danilo Petrucci weiter, Motocorsa setzt auf Michael Rinaldi und Go Eleven hat Andrea Iannone aus dem erzwungenen Ruhestand geholt. Neu dabei ist Marc VDS mit Sam Lowes.



Der nächste Test ist am 24./25. Januar in Jerez.

Fahrer und Teams der Superbike-WM 2024:



Ducati:

Aruba.it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven: Andrea Iannone (I)

Elf Marc VDS: Sam Lowes (GB)

Barni Spark: Danilo Petrucci (I)



Yamaha:

Pata Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT: Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing: Bradley Ray (GB)

GMT94: Philipp Öttl (D)



Honda:

HRC: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE: Mackenzie (GB), Adam Norrodin (MAL)



BMW:

ROKiT Motorrad Motorsport: Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Bonovo action: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki:

KRT: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Puccetti: Tito Rabat (E)

Pedercini: Isaac Vinales (E)