Spektakuläres Video: Toprak gegen ein Rallye-Auto

Red Bull verwöhnt uns regelmäßig mit unterhaltsamen, atemraubenden und spektakulären Videos. Dieses Mal trat Superbike-Star Toprak Razgatlioglu gegen DTM-Pilot Ayhancan Güven an – im «Dunklen Canyon».

Der Karanlik Canyon in der Türkei, im Volksmund der «Dunkle Canyon» genannt, gehört zu den weltweit tiefsten und ist in der Motorsport-Community für seine gewaltigen Herausforderungen berüchtigt. Der Canyon ist ungefähr 25 Kilometer lang, fällt über einen Kilometer tief ab und verjüngt sich am Boden auf 10 bis 15 Meter Breite.

Red Bull holte die beiden Türken Toprak Razgatlioglu und Ayhancan Güven aus ihrer Komfortzone und ließ sie offroad gegeneinander antreten. Beide sind normal auf der Rundstrecke unterwegs, Toprak in der Superbike-WM für das BMW-Werksteam und Güven in der DTM.

«In einem Canyon zu fahren, ist etwas ganz anderes als auf der Rundstrecke», schmunzelte Razgatlioglu, der eine BMW F 900 GS pilotierte. «Mein Motorrad war zu schwer, um damit lange Stoppies zu machen. Und es war auch nicht einfach, in diesem Gelände zu fahren. Aber es war eine aufregende Erfahrung für mich.»



Die spektakulären Aufnahmen gibt es in diesem Video zu sehen.