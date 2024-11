SBK-WM 2025: Für Domi Aegerter viel zu wenige Rennen

Am 11. Oktober wurde der vorläufige Kalender der Superbike-WM 2025 veröffentlicht. Obwohl es Verbesserungen bei der Gestaltung gab, bleibt aus Sicht von Dominique Aegerter (Yamaha) ein Manko bestehen.

Der Kalender der Superbike-WM 2025 ist ein Fortschritt zum diesjährigen, doch weiterhin ist Phillip Island das einzige Meeting außerhalb Europas. Rennen in Nordamerika und Asien, was sich alle engagierten Hersteller wünschen, und auch Südamerika fehlen in der Planung.

«Ich vermisse Überseerennen wie früher Indonesien und Argentinien, aber auch andere Rennstrecken aus meiner GP-Zeit», bedauerte Yamaha-Pilot Dominique Aegerter gegenüber SPEEDWEEK.com. «Außerdem sind zwölf Meetings etwas wenig – drei oder vier mehr könnten es meiner Meinung schon sein. Das wäre klasse. Auf jeden Fall ist der SBK-Kalender 2025 besser als in diesem Jahr.»

Für die Piloten noch ärgerlicher als fehlende Überseerennen waren in diesem Jahr die langen Pausen zwischen den Meetings zu Saisonbeginn. Zwischen den ersten fünf Veranstaltungen waren mindestens vier Wochen Pause, zwischen Assen (21. April) und Misano (16. Juni) sogar fast zwei Monate. Erst danach kam die seriennahe Weltmeisterschaft in einen eher normalen Rhythmus. Die letzten fünf Rennwochenenden fanden dagegen innerhalb nur sieben Wochen statt.

«Bei den viele lange Pausen, war es schwierig, fokussiert zu bleiben. Um in Schwung zu bleiben, fährt man andere Rennen mit dem Risiko, sich dabei zu verletzen», erklärte der Schweizer. «Definitiv ist es besser, mit seinem Superbike-Team Rennen zu fahren.»

Provisorischer Kalender SBK-WM 2025:

21.–23. Februar – Phillip Island/Australien

28.–30. März – Portimão/Portugal *

11.–13. April – Assen/Niederlande ***

02.–04. Mai – Cremona/Italien **

16.–18. Mai – Most/Tschechien *

13.–15. Juni – Misano/Italien *

11.–13. Juli – Donington Park/Großbritannien **

25.–27. Juli – Balaton Park/Ungarn **

05.–07. September – Magny-Cours/Frankreich ***

26.–28. September – Aragon/Spanien *

10.–12. Oktober – Estoril/Portugal *

17.–19. Oktober – Jerez/Spanien ***



* mit Supersport-300-WM

** mit Frauen-WM

*** mit Supersport-300- und Frauen-WM