Cremona: Vorbereitung auf SBK 2025, Vorverkauf läuft

Mit neuen Rennstrecken hatte die Dorna als Promoter der Superbike-WM nicht immer ein glückliches Händchen. Das Debüt von Cremona lief jedoch weitgehend reibungslos über die Bühne und die Vorbereitungen auf 2025 laufen.

Der Cremona Circuit ist ein erstaunliches Projekt. Ab 20211 wurde im Dreieck der Städte Mantua, Parma und Cremona innerhalb weniger Jahre eine Rennstrecke erbaut, die 2024 im Kalender der Superbike-WM debütierte – obwohl bis dahin nicht einmal die italienische Serie (CIV) dort gastierte. «An den Wochenenden der Superbike-WM sind etwa einhundert Fahrer anwesend – in der CIV sind es, wenn man die Cups berücksichtigt, etwa doppelt so viele», erklärte Geschäftsführer Alessandro Canevarolo bei Corsedimoto. «Es ist eine Frage des Platzes. In der italienischen Meisterschaft verfügen praktisch alle Teams über Trucks und Hospitality. Wir müssen das Fahrerlager erweitern – mal sehen, ob uns das bis 2026 gelingt.»

Innerhalb weniger Monate haben die Betreiber die erforderliche Infrastruktur und ausreichend Tribünen aufgebaut, um die FIM-Homologation ‹Grade B› zu erlangen und den Event durchzuziehen. Dass nicht alles perfekt war, war zu verschmerzen. Manche Piloten kritisierten die Rennstrecke jedoch als zu eng und klein für WM-Niveau. «Uns ist alles passiert, auch schlechtes Wetter und unvorhergesehene Ereignisse aller Art. Wir haben den Schnee im August nur knapp verpasst», scherzte Canevarolo. «Grundsätzlich haben wir im Februar mit der Arbeit begonnen, es kam jedoch zu mehreren wetterbedingten Unterbrechungen. Wenn ich eine Bewertung abgeben muss, gebe ich eine Sieben, weil die Rennen regelmäßig gefahren wurden und schon die Durchführung der Rennen super positiv war, hat alles recht gut geklappt.»

Cremona wird vom 2. bis 4. Mai das vierte Superbike-Meeting 2025 durchführen. Der Ticketverkauf mit 20 Prozent Rabatt hat bereits begonnen. «Für das Rennen 2025 müssen wir uns um die Details kümmern, etwa um die Beschilderung und kleine Dinge, die wir nicht geschafft hatten», gesteht der CEO. «Wir werden im Mai Rennen fahren und es bleibt nicht viel Zeit. Was uns zurückhält, ist die Bürokratie – Genehmigungen. Wir sind in Italien und jeder weiß, wie die Dinge hier laufen.»

Alle drei Rennen beim Superbike-Debüt von Cremona wurden von Danilo Petrucci (Ducati) gewonnen.