Speedway-EM in Brokstedt: Zwei heiße Eisen im Feuer

Bei der EM-Quali in Brokstedt dabei: Norick Blödorn (vorne) und Kevin Wölbert

Am Traditionstermin 1. Mai findet auf dem Holsteinring in Brokstedt dieses Jahr eine Qualifikationsrunde zur Speedway-EM statt. Große Freude beschert dem Club, dass zwei deutsche Spitzenfahrer dabei sein werden.

Mit Norick Blödorn und Kevin Wölbert werden auf dem Holsteinring am 1. Mai gleich zwei Lokalhelden bei der Qualifikation zur Speedway-Europameisterschaft antreten.



«Beide waren unsere Wunschkandidaten für die deutschen Startplätze im Fahrerfeld», berichtete Michael Schubert, Vorsitzender des MSC Brokstedt. Beide seien eng mit dem Verein verbunden, beide kämen auf dem Holsteinring sehr gut zurecht und beide haben natürlich viele Fans im Norden.

Bereits die Zusage auf die Bewerbung um die Ausrichtung der EM-Qualifikation durch den Verband löste bei den Verantwortlichen in Brokstedt große Freude aus. Da der Verein im vergangenen Jahr der Teilnahme an einer geplanten Speedway-Bundesliga aus wirtschaftlichen Gründen eine Absage erteilte, war der Vorstand der «Wikinger» bemüht, für den Traditionstermin am 1. Mai ein hochklassiges Rennen zu organisieren. Dies sei durch die EM-Vergabe gelungen. Im Feld der 16 internationalen Fahrer stehen neben zwei polnischen Vertretern sowie Blödorn und Wölbert aus Deutschland, Piloten aus weiteren 12 Nationen. Als Reservefahrer wurden die deutschen Nachwuchsfahrer Marlon Hegener und Jonny Wynant benannt.

Neben dem Rennen erwartet die Fans eine abwechslungsreiche Fanzone mit einigen Attraktionen rund um den Motorsport. Dabei wird unter anderem die Trial-Abteilung des befreundeten Heider MC um den ehemaligen Brokstedter Speedway-Piloten Ralf Löding dabei sein, um den Besuchern spektakuläre Motorradkünste zu demonstrieren.



Der Renntart am 1. Mai erfolgt um 14 Uhr, wobei das Stadion und die Fanzone bereits ab 9 Uhr geöffnet sein werden.