BMW M Motorsport entwickelt neuen Einstiegsrennwagen

Einstiegsrennwagen wie der BMW M235i Racing, der BMW M240i Racing und der BMW M2 CS Racing haben bei BMW Tradition. Die Marke entwickelt nun ein neues Fahrzeug, welches im Jahr 2026 debütieren soll.

BMW M235i Racing, BMW M240i Racing, BMW M2 CS Racing: Bei BMW M Motorsport haben bezahlbare und technisch hochwertige Einsteigerfahrzeuge in den Rennsport Tradition. Sie sind die perfekten Sprungbretter in die höheren Klassen GT4 und GT3. Aktuell arbeiten die BMW M Motorsport Ingenieure an der Entwicklung eines neuen Fahrzeuges, das das Portfolio an Kundensportfahrzeugen als Einsteigermodell in den Motorsport komplettierten wird.

Weitere Details zum Einsteigerfahrzeug von BMW M Motorsport werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Björn Lellmann, Leiter Kundensport bei BMW M Motorsport: «Nähe zu unseren Kunden ist eine der Maximen, die wir bei BMW M Motorsport verfolgen. Dazu zählt aus unserer Sicht auch das Angebot eines Fahrzeuges für den Breitensport, dass sich Teams und Einsteiger in den Rennsport finanziell leisten können und dass ihnen gleichzeitig BMW M Motorsport Technologie auf höchstem Niveau bietet. Entsprechend groß ist die Freude, dass wir an dieser Stelle ein Nachfolgemodell des BMW M235i Racing, BMW M240i Racing und BMW M2 CS Racing ankündigen können. Unsere Ingenieure arbeiten bereits in diesem frühen Stadium der Entwicklung intensiv daran, das Fahrzeug optimal auf den Kundeneinsatz vorzubereiten.»