Laurin Heinrich startet mit Schumacher CLRT in Macau 07.10.2024 - 22:18 Von Jonas Plümer

© SRO Laurin Heinrich im Schumacher CLRT Porsche

Laurin Heinrich debütiert im November in der Zockermetropole Macau. Der letztjährige DTM-Pilot wird für Schumacher CLRT mit einem Porsche 911 GT3 R am FIA GT World Cup in den Straßenschluchten teilnehmen.