Präsentation und Renndebüt des neuen BMW M2 Racing

Beim DTM-Saisonfinale in Hockenheim wurde der neue BMW M2 Racing präsentiert, der ab 2026 im Kundensport startet. Zugleich erster Testeinsatz mit Jens Klingmann und Max Hesse in der Nürburgring Langstrecken-Serie.

Neuer Name, neues Design und erster Härtetest in der Grünen Hölle: Das neue Einsteigerfahrzeug von BMW M Motorsport hat an diesem Wochenende gleich zwei große Auftritte. Der BMW M2 Racing stellt sich beim DTM-Saisonfinale in Hockenheim im Fahrerlager den Fans im neuen Design vor. Parallel stand am Samstag beim 4-Stunden-Rennen der Nürburgring Langstrecken-Serie auf der Nordschleife das erste Testrennen auf dem Programm.

BMW M2 Racing lautet der offizielle Name des Fahrzeuges, weil es auf der Basis der BMW M2 Straßenversion aufgebaut wird. Jedoch wird der BMW M2 Racing so modifiziert, dass er technologisch und finanziell den Anforderungen an ein Einsteigerfahrzeug gerecht wird. Da sich in der relativ frühen Phase der Entwicklung des ab 2026 eingesetzten Rennfahrzeuges noch Änderungen ergeben können, werden Details zu den technischen Daten des BMW M2 Racing erst im kommenden Jahr bekanntgegeben.

In dem in Hockenheim vorgestellten BMW M Motorsport Design wird das Fahrzeug im Laufe der Saison 2025 weitere Tests absolvieren. Das Design beinhaltet als „Easter Eggs“ zur Unterhaltung und zum Ratevergnügen der Fans Umrisse kompletter Layouts oder einzelnen Abschnitte berühmter Rennstrecken in aller Welt.

Der erste Härtetest fand an diesem Samstag noch im Tarndesign statt. Beim NLS-Lauf auf der Nordschleife drehten die BMW M Werksfahrer Max Hesse und Jens Klingmann (beide GER) die ersten Runden in der „Grünen Hölle“. Der BMW M2 Racing wurde vom FK Performance Motorsport Team eingesetzt und bewältigte die vier Rennstunden ohne technische Probleme.

Björn Lellmann, Leiter Kundensport bei BMW M Motorsport: «Mit der Präsentation des neuen Designs und des Namens unseres Einsteigerfahrzeuges sowie dem ersten Härtetest auf der Nordschleife geht die Entwicklung des BMW M2 Racing in die nächste Phase. Das Jahr 2025 wird geprägt sein von vielen Testfahrten, die das Ziel haben, unseren Kunden ab der Saison 2026 ein perfekt vorbereitetes Rennfahrzeug zur Verfügung zu stellen. Höchstes technologisches Level, Zuverlässigkeit und vor allem Bezahlbarkeit sind unsere Maximen für den BMW M2 Racing. Darauf richten wir all unsere Entwicklunsschritte aus. Ich freue mich, dass wir an diesem Wochenende in Hockenheim und auf dem Nürburgring einen gelungenen Kickoff erleben durften.»

Max Hesse: «Das war eine gelungene Rennpremiere mit dem BMW M2 Racing auf dem Nürburgring. Ich hatte sehr viel Spaß mit dem Auto, Jens und dem Team. Vor allem auf der Nordschleife war der BMW M2 Racing sehr gut zu fahren. Ich glaube, wir haben mit unserem Auftritt im Fahrerlager bei einigen Teams viel Interesse geweckt, was sehr gut ist. Der Start war positiv, aber wir haben natürlich auch viele Hausaufgaben mitgenommen, die wir in den kommenden Wochen und Monaten abarbeiten werden.»

Jens Klingmann: «Das Ziel für diesen Test war eine erste Bestandsaufnahme mit dem Fahrzeug. Es ging darum, Erfahrung und Daten zu sammeln. Das haben wir erreicht. Mit 27 gefahrenen Runden ohne nennenswerte Probleme sind wir hochzufrieden. Der erste Eindruck von der Fahrbarkeit des BMW M2 Racing ist durchweg positiv. Das gemischte Wetter war für uns ein Segen, weil wir sowohl im Trockenen als auch im Nassen fahren konnten. So haben wir ein sehr gutes Bild vom Fahrverhalten. Nun geht es darum, die gesammelten Daten zu analysieren und bei den nächsten Tests weitere Fortschritte zu machen.»