Finn Wiebelhaus mit Tagesbestzeit in Hockenheim

Haupt Racing Team-Pilot Finn Wiebelhaus fuhr die Tagesbestzeit beim ADAC GT Masters in Hockenheim. Johannes Kapfinger im zweiten Training auf nasser Piste mit schnellster Rundenzeit in Sitzung.

In den beiden Freien Trainings im ADAC GT Masters auf dem Hockenheimring Baden-Württemberg knüpfte Finn Wiebelhaus (Obertshausen/Haupt Racing Team) im Mercedes-AMG GT3 an seine starke Performance vom Event auf dem Red Bull Ring an und fuhr bereits in der ersten Session die Tagesbestzeit. «Es ist immer gut, mit einer schnellen Runde ins Wochenende zu starten. Das gibt Selbstvertrauen für den weiteren Verlauf des Events», sagte Wiebelhaus nach der ersten Trainingssitzung.

Bei trockenen Bedingungen gingen die Piloten des ADAC GT Masters am Freitagmorgen in das erste Freie Training. An der Spitze fanden während der 45-minütigen Trainingssitzung mehrere Führungswechsel statt, die für gute Unterhaltung bei den Zuschauern sorgten. Kurz vor dem Ende setzte der 18-jährige Wiebelhaus bei zunehmend besseren Streckenverhältnissen auf dem 4,574 Kilometer langen Kurs die Bestmarke. Der Hesse überquerte die Ziellinie nach 1:38,393 Minuten. Mit einem knappen Abstand von 0,178 Sekunden platzierte sich der aktuelle Tabellenführer Elias Seppänen (FIN/Landgraf Motorsport) im Mercedes-AMG GT3 von Landgraf Motorsport auf Rang zwei. Die schärfsten Verfolger im Meisterschaftskampf Maxime Oosten (NL) und Leon Köhler (Erlenbach am Main) im BMW M4 GT3 von FK Performance kamen nicht über den zwölften Platz hinaus.

Im zweiten Freien Training war der Porsche 911 GT3 R von Johannes Kapfinger (Passau) mit einer Rundenzeit von 1:46.336 Minuten das Maß aller Dinge, konnte aber aufgrund der anhaltenden feuchten Streckenverhältnisse die Zeit von Wiebelhaus nicht mehr unterbieten. Den dritten Platz der kombinierten Tageswertung aus den beiden Freien Trainings behauptete der Schweizer Alexander Fach von Fach Auto Tech in einem Porsche 911 GT3 R, vor dem zweiten Mercedes-AMG GT3 vom Haupt Racing Team mit David Schumacher (Salzburg) am Steuer. Als Fünftplatzierter positionierte sich Marcel Marchewicz (Schwetzingen) im Mercedes-AMG GT3 von Schnitzelalm Racing.

Ab 9:00 Uhr stellen die Piloten des ADAC GT Masters im Qualifying am Samstagmorgen die Weichen für den elften Saisonlauf. Dabei müssen die Akteure innerhalb von 20 Minuten bis ans Limit gehen, um sich die Pole-Position für das Rennen um 15:15 Uhr zu sichern. Beide Sessions laufen auf dem YouTube-Kanal von ADAC Motorsport youtube.com/@ADACMotorsports im kostenlosen Livestream in deutscher und englischer Sprache. Fernsehpartner Sport1 überträgt im deutschen Free-TV bereits ab 15 Uhr live aus dem badischen Motodrom.

Ergebnis ADAC GT Masters Hockenheim Training 1 (Top 10):

1. Finn Wiebelhaus/Jannes Fittje – Haupt Racing Team – Mercedes-AMG GT3

2. Tom Kalender/Elias Seppänen – Landgraf Motorsport – Mercedes-AMG GT3

3. Alexander Schwarzer/Alexander Fach – Fach Auto Tech – Porsche 911 GT3 R

4. Salman Owega/David Schumacher – Haupt Racing Team – Mercedes-AMG GT3

5. Marcel Marchewicz/Jay Mo Härtling – Schnitzelalm Racing – Mercedes-AMG GT3

6. Jean-Luc D´Auria/Alain Valente – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

7. Johannes Kapfinger/Michael Kapfinger – Team Joos by TwinBusch – Porsche 911 GT3 R

8. Juliano Holzem/Sandro Holzem – Land-Motorsport – Audi R8 LMS GT3

9. Simon Connor Primm/Jonas Greif – Paul Motorsport – Lamborghini Huracán GT3

10. Max Reis/Kwanda Mokoena – Haupt Racing Team – Mercedes-AMG GT3

Ergebnis ADAC GT Masters Hockenheim Training 2 (Top 10):

1. Johannes Kapfinger/Michael Kapfinger – Team Joos by TwinBusch – Porsche 911 GT3 R

2. Tom Kalender/Elias Seppänen – Landgraf Motorsport – Mercedes-AMG GT3

3. Salman Owega/David Schumacher – Haupt Racing Team – Mercedes-AMG GT3

4. Jean-Luc D´Auria/Alain Valente – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

5. Tim Zimmermann/Benjamin Hites – Grasser Racing Team – Lamborghini Huracán GT3

6. Marcel Marchewicz/Jay Mo Härtling – Schnitzelalm Racing – Mercedes-AMG GT3

7. Gerhard Tweraser/Taylor Hagler – Grasser Racing Team – Lamborghini Huracán GT3

8. Simon Connor Primm/Jonas Greif – Paul Motorsport – Lamborghini Huracán GT3

9. Alexander Schwarzer/Alexander Fach – Fach Auto Tech – Porsche 911 GT3 R

10. Pablo Schumm/Jonas Karklys – LIQUI MOLY Team Engstler – Audi R8 LMS GT3