Randy Krummenacher (MV Agusta): «Bestzeit macht Mut»

Mit seiner ersten Trainingsbestzeit mit MV Agusta startete Randy Krummenacher optimal in den Saisonauftakt der Supersport-WM 2020 auf Phillip Island.

Den Wechsel zu MV Agusta hat Weltmeister Randy Krummenacher bisher nicht bereut. Schon in den Wintertests legte der Supersport-Weltmeister mit dem hübschen Dreizylinder-Motorrad flotte Rundenzeiten vor, den ersten Trainingstag beendete der Schweizer sogar standesgemäß auf Platz 1.



Der MV Agusta wird zwar mangelnde Standfestigkeit nachgesagt, wovon am Freitag jedoch Jules Cluzel ein Lied von singen konnte, der mit einem Motorschaden an seiner Yamaha für eine Unterbrechung des zweites Trainings sorgte!

«Diese Bestzeit ist wirklich sehr ermutigend», sagte der seit Montag dieser Woche 30-Jährige. «Und wir haben noch viel zu erledigen, umso zufriedener bin ich. Ich fange an ein gutes Gefühl zur MV Agusta aufzubauen und kann nur betonen, dass dieses Bike enormes Potenzial hat. Ich würde am liebsten gleich wieder auf die Strecke fahren, in der Hoffnung, der Superpole eine starke Startaufstellung zu erreichen.»

Krummenacher fuhr auf seiner schnellsten Runde in 1:32,894 min um deutliche 0,319 sec schneller als Moto2-Umsteiger Andrea Locatelli, der sein Nachfolger im Yamaha-Team der Evangelista-Brüder ist.

