Supersport-WM

Patrick Hobelsberger: WM-Punkte beim Honda-Debüt?

Während der zweitägigen Supersport-WM-Tests auf Phillip Island verlor Patrick Hobelsberger bei seinem Debüt für Dynavolt Honda 2 sec auf Weltmeister Randy Krummenacher.

Herausragend agierte während des Phillip-Island-Tests Supersport-Rookie Andrea Locatelli (Bardahl Evan Bros Yamaha), der dem zweitplatzierten Weltmeister Randy Krummenacher (MV Agusta) erstaunliche 0,657 sec abnahm. Von Krummi bis Platz 12 liegen die Fahrer innerhalb einer Sekunde, Patrick Hobelsberger als 18. verliert 2 sec auf den Champion. Beachtlich: Dynavolt-Honda-Teamkollege Hikari Okubo, letztes Jahr WM-Fünfter auf Kawasaki, war nur eine Sekunde schneller als der Bayer, der aus der Italienischen Meisterschaft kommt.

«Unser Testplan war so straff, dass wir wussten, dass es schwer wird, den durchzukriegen», erzählte Hobelsberger SPEEDWEEK.com. «Ich konnte mich am Dienstag mit identischen Reifen gegenüber Montag gleich steigern, ich meinte, dass ich eine hohe 1:34er-Zeit schaffe. Das klappte dann aber nicht, weil wir gleich zu Beginn des Trainings am Nachmittag ein Problem mit einem Sensor hatten und der Motor deshalb nicht mehr die volle Leistung hatte. Wir haben dadurch über eineinhalb Stunden verloren, am Schluss hatte ich nur noch 17 Minuten Zeit. Ich erwischte dann ein Vorderrad, das nach dem Aufziehen des Reifens nicht richtig gewuchtet wurde. Das ist nicht die Schuld des Teams, sondern desjenigen, der den Reifen aufzog. Ich blieb trotz Lenkerschlagen draußen, letztlich konnte ich deshalb aber keine gescheiten Aussagen über den Reifen treffen, womit das zweite Training quasi verloren war.»

«Wir müssen in den Trainings am Freitag ein paar Sachen probieren, zu denen wir noch nicht kamen», gab der 23-Jährige einen Ausblick auf den morgigen WM-Start. «Wenn man bedenkt, dass ich noch nie auf Phillip Island war, sind wir auf einem guten Weg. Bis auf Verdoia und mich waren alle schon mal hier, wir mussten erst die Strecke lernen. Meinen Rückstand auf Krummenacher halte ich für stark für einen Rookie. Das Team ist sehr zufrieden. Wenn es so weitergeht und wir im Rennen Glück haben, dann sind Punkte möglich. Wenn mir das gelingt, kann ich zufrieden sein.»

Resultate Supersport-WM Phillip Island, kombinierte Zeitenliste