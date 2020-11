Ungewöhnlicher Verbund: Krummi mit Davide Giugliano

Zwischen 2011 und 2018 bestritt Davide Giugliano 124 Rennen in der Superbike-WM und brauste 14 Mal aufs Podest. Seit 2019 ist er Teammanager – und wird für 2021 in die Supersport-WM wechseln.

Nach der Saison 2016 verlor Davide Giugliano seinen Platz im Ducati-Werksteam in der Superbike-WM. In seiner Karriere schaffte er es zwar 14 Mal aufs Podium, zwölfmal für Ducati und zweimal auf Aprilia, aber gewonnen hat er nie. Gesamtrang 6 im Jahr 2013 ist seine beste WM-Platzierung; 2011 war er Superstock-1000-Champion.



Nach 2016 fand der heute 31-Jährige keinen reizvollen Platz in der Superbike-WM, 2017 sprang er für vier Events bei Red Bull Honda ein. 2018 absolvierte er zwei Events für das Team Milwaukee Aprilia und fuhr zu Jahresbeginn in der Britischen Superbike-Meisterschaft. Für 2019 wechselte Giugliano die Seiten und wurde Teammanager.

Giugliano kümmert sich seit 2019 mit dem Team RGR um den Auftritt von Motorradhersteller TM. «Nach zwei Jahren neuen Erfahrungen in der CIV und Junioren-WM Moto3, möchte ich in meine Welt zurückkehren, in die Supersport-Kategorie im SBK-Paddock», bestätigte er gegenüber SPEEDWEEK.com.

Dafür wird zusammen mit Yamaha und Randy Krummenacher ein erfolgversprechender Plan ausgetüftelt. Giugliano kümmert sich um die Infrastruktur und Krummi bringt in dieser ungewöhnlichen Kooperation seinen Crew-Chief Manuel Cappelletti, seinen Daten-Mann Alessandro Alvisi und seinen Mechaniker sowie Motoren-Mann Alberto Bonizzi mit ins Team. Dieses Quartett gewann 2019 gemeinsam die Supersport-Weltmeisterschaft, Krummenacher siegte damals in vier von zwölf Rennen und preschte achtmal aufs Podest.



Teamkollege von Krummi soll der 21-jährige Italiener Filippo Fuligni werden.