Maria Herrera überzeugt: Jetzt besseres Verständnis

Wenige Tage nach der Vertragsunterzeichnung mit dem Team Biblion Motoxracing Yamaha für die Supersport-WM 2021 hat Maria Herrera in Jerez ihre ersten Testtage absolviert.

Zwei Tage lang war Maria Herrera mit ihren Teamkollegen Bahattin Sofuoglu, Marco Gaggi und Alexandra Pelikanova (sie fuhren eine R3) auf dem Jerez-Circuit in Südspanien unterwegs, um sich auf die Supersport-WM 2021 vorzubereiten. Erst am 27. Februar hatte sich die 24-Jährige mit dem Team Biblion Motoxracing Yamaha geeinigt, sie ist die einzige Frau in dieser Klasse.



Die adrette Spanierin fuhr bereits 2019 und 2020 insgesamt 14 Rennen in der mittleren Hubraumkategorie und schaffte es fünfmal in die Punkte – zwei 14. Plätze sind ihre besten Resultate.

Nach der langen Winterpause und auskurierter Verletzung ist Herrera «gelassen und glücklich» mit dem ersten Test auf der R6. «Ich bin während der zwei Tage viel gefahren, wir konnten viele Probleme anpacken und uns von Session zu Session verbessern. Ich habe jetzt ein besseres Verständnis für das Motorrad und das Team. Wegen meiner Verletzung konnte ich im Winter kaum fahren, jetzt geht es in die richtige Richtung.»



Ende März hat Herrera zwei weitere Testtage auf dem Circuit Catalunya nahe Barcelona, die Saison wird voraussichtlich Ende Mai im MotorLand Aragon beginnen.