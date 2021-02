Maria Herrera (24) löst Ticket für die SSP-WM 2021

Auf der vor zwei Wochen veröffentlichten Teilnehmerliste für die Supersport-WM 2021 fehlte Maria Herrera noch, nun ergatterte die adrette Spanierin eine von Yamaha unterstützte R6.

Maria Herrera begann ihre internationale Karriere in der Moto3 und folgte 2018 ihrer Landsfrau Ana Carrasco in die Supersport-WM 300. Während Carrasco der Nachwuchsserie treu blieb, stieg die 24 Jährige aber nach nur einer Saison mit Kallio Yamaha in die 600er-Kategorie auf. Auch 2020 war sie in der SSP-WM am Start, allerdings nur beim Meeting in Portimão (mit Honda) und dem Doppel-Event in Aragón (mit Yamaha).



Dann wurde es ruhig um Herrera und es schien, als würde sie für 2021 durch den Rost fallen. Doch nun unterschrieb die Spanierin beim Team Biblion Motoxracing erneut für die Supersport-WM.

Das italienische Team hat sich in der umkämpften Supersport-300 mit solider Arbeit einen Nahmen gemacht und wird nun auch in der 600er-WM von Yamaha unterstützt.



«Ich freue mich über die Teilnahme von Biblion Motoxracing der Supersport-WM mit Maria Herrera», sagte Teamchef Sandro Carusi. «Sie ist die einzige Frau in der Weltmeisterschaft und hat ein großes Talent. Das gibt uns die Möglichkeit, unser Niveau zu demonstrieren. Ich bin sicher, das wird eine starke Motivation für uns alle sein.»

«Ich habe mich für dieses Team entschieden, weil viele Leute gut über Sandro, das Motorrad, die Mannschaft und ihr Potenzial sprechen. Ich will in dieser Saison einen guten Job abliefern – und Spaß haben», meinte Herrera.